Borsa di Milano, Piazza Affari chiude in rialzo sulla scia di Wall street

La Borsa di Milano chiude in rialzo. L’ultimo indice Ftse Mib guadagna lo 0,57% a 27.566 punti, portandosi ai livelli di due mesi fa. Il trend positivo è in linea con gli altri listini del Vecchio continente che hanno beneficiato della performance di Wall Street, dove S&P e Nasdaq, ai massimi da 14 mesi.

A trainare il mercato azionario il dato dell’inflazione a maggio che ha subito una netta frenata portandosi su base annua al 4%, minimo da due anni. Il dato sull’inflazione alimenta la possibilità che la Federal Reserve si prenderà una pausa di riflessione sulla politica di rialzo dei tassi. Intanto giovedì gli investitori attendono il verdetto della Bce in tema di costo del denaro e secondo gli economisti l’istituto dovrebbe innalzare di 25 punti base. La migliore Borsa in chiusura è Francoforte, che archivia la seduta con uno +0,79%, seguita da Parigi (+0,56%) e Londra (+0,30%). Quanto allo spread si è attestato a 163,3 punti (da 167 della vigilia) e il rendimento dei Btp al 4,05% (dal 4,05%).

A Piazza Affari, dopo aver perso quota in mattinata, hanno tentato di rialzare la testa le banche con Mps in prima fila (+1,68%). Sono andate bene le azioni petrolifere, beneficiando dell’andamento positivo del greggio. Eni è salita dell’1%. Si sono inoltre distinte le Recordati (+2,6%), le Stellantis (+1,7%) e le Cnh (+3%). Telecom Italia ha segnato un ridotto guadagno dello 0,16%, nell’attesa del cda di domani durante il quale potrebbero emergere novità sull’eventuale cessione della rete . Fuori dal paniere principale, hanno corso ancora le Mfe (+13,3% le A +7,3% le B).

VALUTE

Sul mercato valutario, l’euro ha riconquistato la soglia di 1,08 dollari, spingendosi a 1,0819 dollari (da 1,0754 ieri in chiusura). La moneta unica vale inoltre 151,18 yen (150,15), mentre il rapporto dollaro/yen è a 139,99 (139,62).

ENERGIA

Il petrolio è in vivace rialzo: il future luglio sul Wti sale del 3,38% a 69,39 dollari al barile. Infine è in volata il gas: ad Amsterdam è scambiato a 35,79 euro al megawattora, in rialzo del 15,3%.