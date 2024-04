Borsa di Milano, Piazza Affari riparte cauta

Borse europee con il fiato sospeso. I listini del Vecchio contintente aprono vicino alla parità, mentre il prezzo del greggio raggiuinge i massimi da fine ottobre a causa dell’ampliarsi della tensione in Medio Oriente con il raid israeliano a Damasco. I mercati finanziari guardano alle prospettive dei tassi di interesse dalle due sponde dall’Atlantico. Piazza Affari apre in territorio positivo a +0,3% con un focus su oil e finanziari. Parigi si ferma a -0,12%, Francoforte resta ferma e Londra segna un +0,39%.

Negli Usa dominano lo scenario i dati sull’inflazione relativa alla spesa per consumi di marzo e il miglioramento del settore manifatturiero. Entrambi gli indicatori hanno diminuito la convinzione degli operatori per un taglio dei tassi a giugno tant’è che il cambio tra euro e dollaro è tornato ai minimi da metà febbraio a 1,073.

A Piazza Affari attesa la reazione di Tim per il posizionamento dei fondi azionisti in vista dell’assemblea di aprile per il rinnovo del board, con quattro liste di candidati a confrontarsi. Occhi anche su Mps con la partita del controllo della banca senese pronta a partire.

Le Borse cinesi aprono la seduta poco sotto la parità: l’indice Composite di Shanghai cede nelle prime battute lo 0,04%, a 3.076,17 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,16%, a quota 1.786,34.

ENERGIA

Il prezzo del petrolio a 88 dollari al barile per quanto riguarda la consegna giugno del Brent e a 84,3 dollari al barile per la consegna maggio del Wti. Gas naturale in lieve rialzo a 27,5 euro al megawattora.

VALUTE

Sul mercato valutario, oltre al cambio euro/dollaro in discesa, attenzione alla debolezza dello yen e alla possibilità che Tokyo intervenga visti i valori minimi da 34 anni segnati dalla valuta nei confronti del dollaro.