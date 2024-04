L'economia Usa si scalda e raffredda le Borse. Milano piatta

Partenza cauta per le Borse europee seguendo la debolezza della vigilia. Dopo il primo trimestre in rally, l’azionario ha frenato mentre aumentano i dubbi sull’andamento dell’inflazione negli Usa e sulla possibilità che effettivamente la Fed tagli i tassi tre volte quest’anno. Qualche indicazione potrebbe arrivare dall’intervento del presidente della Fed Jerome Powell. Diversa la situazione in Europa, dove l’inflazione sembra effettivamente rallentare, secondo i dati nazionali pubblicati finora per il mese di marzo: attesa per l’indice preliminare che sarà diffuso oggi e che potrebbe indicare un calo al 2,4%-2,5%. Sull’azionario milanese, scatto in avvio per FinecoBank (+4,8%) che beneficia del report di Jp Morgan, che ha migliorato giudizio e target price. Solido rialzo per tutto il comparto bancario, a partire da Banco Bpm (+1,6%), Unicredit (+1,4%) e BP Sondrio (+1,2%). Recupera terreno anche Mps (+0,45%) inizialmente debole. In coda industriali e automotive, con Iveco che cede l’1,6%, Ferrari l’1,25%. Deboli le utility.