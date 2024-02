Piazza Affari al record dopo 15 anni. Vola Unicredit dopo i conti

Il mercato del lavoro, come si è visto venerdì, tira ed è solido, mentre la componente più rilevante del PIL degli Stati Uniti, quella dei consumi, non dà segni di debolezza. Anzi l’indice di fiducia dell’Università del Michigan ha registrato in gennaio l’incremento più forte dal 2005. Tutto questo avviene mentre il tasso di risparmio personale dei consumatori statunitensi scende dal 5,3% di maggio 2023 al 4,1% di novembre. In tanti, tra gli investitori, ritengono che l’esaurirsi dei risparmi porterà al rallentamento dell’economia, tra questi non c’è Jeffrey Cleveland, il chief economisti di Payden&Rygel. “i timori sullo stato di salute dei risparmi Usa siano eccessivi”, si legge nella nota diffusa venerdì. Cleveland argomento in questo modo. “Archiviata l’emergenza Covid, i consumatori statunitensi sono tornati a spendere e, di conseguenza, la quota di risparmio personale si è ridotta: una naturale conseguenza della normalizzazione dei modelli di spesa nel post-pandemia”. In base agli ultimi dati disponibili, la situazione è la seguente: la quota di risparmio personale dei consumatori statunitensi si aggirava attorno agli 840 miliardi di dollari, cioè il 4,1% del reddito disponibile, “un dato tutt’altro che allarmante, in linea con la media registrata durante l’espansione economica del 2010”, prosegue la nota. Ma in aggiunta ci sono i depositi correnti e le quote di fondi del mercato monetario: si arriva così a 16.000 miliardi di dollari di risparmi, sui massimi degli ultimi trent’anni. Per finire, va ricordato che anche qualora una famiglia esaurisse i propri risparmi, avrebbe comunque a disposizione altre risorse come, ad esempio, il patrimonio netto. “Non è poco, considerando che il patrimonio netto complessivo delle famiglie statunitensi nel terzo trimestre del 2023 ha raggiunto i 142 trilioni di dollari”. Il debito dei consumatori resta intorno al 21% del reddito disponibile, in linea con la media degli ultimi vent’anni. Secondo Cleveland la realtà è un’altra: “Se i salari sono soddisfacenti, a trainare i consumi non sono i risparmi, ma il reddito dei lavoratori e, attualmente, il reddito disponibile dei consumatori Usa sta crescendo a un ritmo annuo del 7% (dati a novembre 2023). Inoltre, in uno scenario di “soft landing”, il reddito disponibile reale (cioè corretto per l’inflazione) dei consumatori dovrebbe progressivamente aumentare con il rallentamento dell’inflazione”.