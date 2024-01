Le banche fanno salire Piazza Affari. La Fed non toccherà i tassi

Indice Ftse Mib +0,6%

La Borsa di Milano (+0,6%) al trotto trascinata dalle banche. I margini del credito al momento sono garantiti visto che la Fed non dovrebbe toccare i tassi. Gli analisti danno al 98% la possibilità di mantenimento dei tassi al 5,25%-5,50%. L’attenzione è sulle prossime mosse, ossia sul primo taglio che segnerà l’inversione di rotta della politica monetaria. Intanto, è ormai nel pieno la stagione delle trimestrali, dopo che Wall Street ha messo a segno un altro record: Microsoft e Alphabet hanno archiviato gli ultimi tre mesi con numeri migliori delle attese, ma hanno registrato entrambi netti cali nell’afterhours, con gli analisti che si sono concentrati per Alphabet sui numeri della raccolta pubblicitaria inferiore alle stime ma sorattutto sull’aumento dei costi per implementare le attività di Intelligenza Artificiale. In Europa, dopo i conti decisamente positivi della spagnola Bbva ieri (+0,9% dopo il +& della vigilia), oggi è la volta del Santander (+1,8%) che ha registrato un utile record. Oltre alla Fed, occhi puntati anche su una raffica di dati macro in arrivo sia in Europa (rallenta l’inflazione in Francia, scendono le vendite al dettaglio in Germania) che negli Usa, con i numeri del settore del lavoro privato in arrivo dagli Usa. A Piazza Affari, in recupero Saipem in testa al listino con +2% dopo il crollo della vigilia a causa dell’incidente a una nave in Australia

Unicredit e Banca Popolare Sondrio

Proseguono ben impostate le banche con Banco Bpm a +1,8% e Bper a +1,17%, seguite da Unicredit che sale dell’1%: secondo indiscrezioni il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti avrebbe chiesto chiarimenti al ceo di Unicredit Orcel sul possibile interesse per la Popolare Sondrio. In coda Finecobank (-0,8%), A2a (-0,7%) e Moncler (-0,6%). Fuori dal listino principale corre Safilo (+5%) dopo i conti. Sul fronte dei cambi, l’euro perde ancora terreno e si muove sui minimi da otlre un mese e mezzo contro il dollaro a 1,081 (da 1,0840 alla vigilia) e a 159,62 yen (160,24). Dollaro/yen a 147,6 (147,81). Sul fronte energetico, gas sopra i 30 euro al MWh (+1,6%) mentre il petrolio è in calo dopo i dati deboli sul Pmi servizi cinese con il Wti di marzo a 77,35 dollari (-0,6%) e il Brent a 82,3 dollari (-0,7 per cento).