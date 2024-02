I conti delle banche fanno volare Piazza Affari. Oggi Intesa

Piazza Affari al galoppo. Ftse Mib di+1,4% . Francoforte consolida i guadagni del Dax 40 + 0,12%. Bene anche Parigi in crescita dello 0,5% e del Ftse 100 +1%. Giornata ricca di dati macro economici tra cui l’indice sulla fiducia delle imprese manifatturiere a gennaio e l’indice sulla fiducia dei consumatori a gennaio, entrambi dell’Italia. C’è attesa anche per la pubblicazione del sondaggio della Bce sulle aspettative di inflazione e sulle vendite al dettaglio a dicembre dell’Eurozona.

Conti di Intesa

Sempre oggi sono attesi degli interventi da parte di alcuni esponenti della Fed dopo che il presidente Jerome Powell ha spiegato che «l’economia è in una buona posizione e l’inflazione sta scendendo», ma «occorre acquisire più fiducia». Tradotto: la Fed potrà tagliare il costo del denaro quest’anno, potenzialmente tre volte, ma a partire da maggio. Mentre proseguono le trimestrali (tra cui Spotify), da registrare la chiusura negativa di Wall Street con il Dow Jones che ha lasciato sul terreno lo 0,71%; sempre Oltreoceano c’è attesa per l’audizione della segretaria al Tesoro, Janet Yellen, davanti alla commissione Servizi finanziari della Camera (16 ora italiana). Sul fronte asiatico rimbalzano le borse cinesi mentre Tokyo ha chiuso in calo malgrado i risultati incoraggianti di Toyota, con la revisione al rialzo delle stime di utile e fatturato per l’intero anno fiscale.

Recuperati i livelli del 2008

Tornando in Europa da segnalare l’ultimo bollettino statistico pubblicato ieri da Consob secondo cui Piazza Affari si riporta ai livelli che hanno preceduto la crisi finanziaria del 2008. Il valore complessivo di mercato delle azioni a piazza affari e’ salito a fine 2023 a 574 mld. Per quanto riguarda i singoli titoli del listino milanese da monitorare Intesa Sanpaolo che oggi riunisce il Cda sui conti. Sul valutario il cambio euro/dollaro si rafforza e si attesta a 1,076 (1,072 della vigilia); il dollaro/yen a 148,40 e l’euro/yen a 159,69. Il petrolio è in aumento con il Wti aprile a 72,94 dollari al barile (+0,12%) e il Brent a 78,1 dollari (+0,10%). In calo il gas che si attesta a 28,30 euro al Megawattora (-0,12%).