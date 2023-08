A Piazza Affari un coro di ribassi. Powell ha spento tutti gli entusiasmi

I verbali della Fed

Diffuse ieri sera e relative al meeting di fine luglio, le minute Fed hanno indicato una crescente divisione in seno al board: alcuni esponenti hanno citato rischi per l’economia derivanti da una stretta eccessiva mentre la maggior parte ha continuato a vedere rischi verso l’alto per l’inflazione che potrebbero richiedere ulteriori rialzi. Tutti però si sono detti d’accordo su un approccio ‘data-dependent’ per le prossime decisioni. Dopo la pubblicazione delle minute i tassi dei Treasuries sono saliti – con il 10 anni al massimo da ottobre – come anche il dollaro. Il mercato è convinto che l’istituto Usa non toccherà i tassi il mese prossimo ma prezza una probabilità del 36% di un rialzo a novembre. In attesa di capire come si muoverà la Fed al meeting del 19-20 settembre, nuovi indizi potrebbero giungere dal tradizionale simposio di Jackson Hole – dal 24 al 26 agosto – organizzato dalla Fed di Kansas City. Spunti sulla solidità del mercato del lavoro – utili in chiave Fed – potrebbero giungere nel pomeriggio quando verranno pubblicate le nuove richieste settimanali sui sussidi di disoccupazione che, da attese, dovrebbero attestarsi a 240.000, in lieve calo rispetto alla precedente settimana.

Secondo Pimco le banche centrali dell’Occidente – Fed compresa – beneficeranno della deflazione cinese se questa avesse ricadute sui mercati globali.