I mercati provano a convivere con la guerra. Piazza Affari al rallentatore

Le Borse europee sono sostanzialmente piatte dopo le tensioni legate all’escalation della guerra in Israele e a Gaza, col timore di una estensione ad altri Paesi dell’area ma anche la possibilità di una visita in Israele da parte del presidente Usa Biden. Resta poi alta l’attenzione al tema dell’inflazione e alle prossime mosse delle banche centrali. I contratti futures sui principali indici azionari europei salgono tra lo 0,2% e lo 0,3%. Anche il future sul Ftse Mib sale dello 0,3%. In calo i listini asiatici. Nel corso della settimana saranno molti i rappresentanti della Federal Reserve attesi a interventi pubblici sui temi di politica monetaria, a cominciare dal discorso del presidente Jerome Powell giovedì all’Economic Club di New York, mentre sul fronte macroeconomico in calendario ci sono le vendite al dettaglio Usa di settembre (martedì) e il Pil cinese del terzo trimestre (mercoledì). A Piazza Affari focus sull’arrivo dell’offerta vincolante del fondo Kkr per la rete infrastrutturale di Tim.

Arretra leggermente il prezzo del petrolio che venerdì era tornato ai massimi da inizio ottobre: il Brent dicembre si allontana dai 91 dollari al barile (-0,3% a 90,6), il Wti novembre cede lo 0,3% a 87,4 dollari al barile. In discesa di quasi 5 punti percentuali il gas naturale quotato ad Amsterdam che torna a 51 euro al megawattora.

Frenata anche per il dollaro che nei giorni scorsi si era spinto sotto 1,05 per un euro: all’apertura dei mercati europei il cambio si attesta a 1,0529 (1,0499 venerdì).