Borsa Milano apertura piatta. In luce Leonardo e Tim

L’indice Pmi del terziario a livelli record

Apertura della Borsa di Milano intorno alla parità. L’indice fatica a superare stabilmente quota 27 mila. Anche le altre Borse europee sono stabili. Spread poco mosso a a 187,2 punti con il rendimento dei Btp in crescita al 4,14%. Gas Naturale -1% a 46 euro/mwh.In luce Leonardo e Tim in attesa di novità sulla rete fissa, Cammina Eni con il greggio in ulteriore rialzo sopra gli 81,8 dollari al barile (Wti) e sopra gli 85,4 (Brent). Scivolone di Olidata (-8,48%), oggetto di prese di beneficio al suo terzo giorno in borsa ( -8,48%). L’Indice elaborato da S&P Global PMI dell’attività terziaria in Italia di marzo è salito a 55.7 dal 51.6 del mese precedente. Si tratta del il terzo valore superiore a 50 punti consecutivo ed il più elevato tasso di crescita dell’attività terziaria da aprile

DE NORA AZIONISTI IN MANOVRA

Il titolo perde oltre il 4% dopo le novità nella compagine di controllo. Asset Company 10 S.r.l. (Snam) Federico De Nora S.p.A e Norfin S.p.A. hanno annunciato la vendita di 11,5 milioni di azioni ordinarie (pari al 5% del capitale) di Industrie De Nora. al prezzo di 17,08 euro per un corrispettivo complessivo di circa 196 milioni. Il prezzo è inferiore alla quotazione di mercato a 17,6 euro. La vendita è stata incrementata rispetto alla quota iniziale di circa 10 milioni di azioni a seguito dell’elevata richiesta. Per effetto della vendita, si legge in una nota, Asset Company 10 S.r.l. detiene 43.539.334 azioni a voto multiplo, rappresentanti circa il 21,59% del capitale, Federico De Nora S.p.A. detiene 88,847,684 azioni a voto multiplo e 499,843 azioni ordinarie, rappresentanti circa il 44,30 del capitale. Norfin S.p.A. detiene 11,474,617 azioni a voto multiplo e 63,819 azioni ordinarie, rappresentanti circa il 5,72% del capitale sociale della società

PIRELLI

Bloomberg riporta che il governo italiano starebbe studiando delle modalità con le quali limitare l’influenza di Sinochem in Pirelli. Le opzioni includono la limitazione della condivisione delle informazioni sui dati sensibili e tecnologia strategica con membri del consiglio nominati da Sinochem. Tali opzioni includerebbero la limitazione del voto diritti dei membri del consiglio nominati da Sinochem, ma non includono modifiche alla struttura azionaria né forzerebbero Sinochem a vendere. Ricordiamo che Sinochem è il maggior azionista di Pirelli con una quota del 37.0% e lo scorso febbraio ha escluso l’ipotesi di un piazzamento imminente delle sue azioni in risposta ad un articolo di Bloomberg. Nonostante ciò, riteniamo che il piazzamento, in tutto o in parte delle azioni di Sinochem, sia un’opzione valida per il medio lungo-termine. Per Wabsim giudizio INTERESSANTE con target price 5,90 euro.