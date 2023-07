La Borsa di Milano è prudente: negli Usa c'è troppo lavoro

A fine maggio, secondo quanto rilevato dal Bureau of Labor Statistics, c’erano 9,8 milioni di offerte di lavoro inevase, mezzo milione in meno del mese precedente ma oltre due milioni i più dei livelli pre pandemia. Indicazioni analoghe sono arrivate ieri dal rapporto mensile a cura di ADP: le aziende private hanno creato quasi mezzo milione di posti di lavoro il mese scorso.

É l’incremento più ampio da quasi un anno ed è all’incirca il doppio di quel che si aspettava il consensus degli economisti. Il grosso dell’aumento è dovuto alle assunzioni nel settore turismo infatti, non sorprende che l’indice ISM Servizi sia salito più del previsto lo scorso mese grazie alla spinta delle componenti legate al turismo. La caccia al personale sta portando su i salari medi, che infatti sono saliti del 6,4%. Anche i dati di ieri portano a pensare che il rallentamento economico in atto sarà di poco conto, forse non sufficiente a placare le spinte inflazionistiche.

Che farà la Fed

I dati sull’occupazione di oggi potrebbero essere ugualmente importanti. La variazione dei salariati non agricoli di giugno dovrebbe essere pari a 230.000, in calo da 339.00. Il tasso di disoccupazione è stimato in lieve calo al 3,6%. Ci sono oggi 1,6 posti di lavoro per ogni disoccupato: Jerome Powell ha più volte affermato che vorrebbe vedere questo rapporto avvicinarsi in modo importante a uno.