Borsa Milano ottobre parte con cautela dopo il settembre nero

Mercato azionario positivo in avvio di seduta, in linea con il resto d’Europa. L’indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,1%. Piazza Affari, come le altre borse europee, sembra bene intonata dopo che nel week end negli Usa e’ stato evitato lo shutdown almeno fino al 17 novembre prossimo con una legge di finanziamento a breve termine. Sul fronte macro oggi in programma l’indice Pmi manifatturiero dell’Italia, e in lettura finale quelli di Francia, Germania ed Eurozona. Nel pomeriggio atteso l’Ism manifatturiero Usa. Sul tema tassi in programma un intervento del presidente Fed Powell a una tavola rotonda.

