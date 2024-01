Borsa di Milano azioni da comprare e vendere oggi 30 gennaio secondo gli analisti

I mercati sono in prudente rialzo, anche se le Borse cinesi restano in calo penalizzate dalla liquidazione ordinata da un Tribunale di Hong Kong al colosso immobiliare China Evergrande. Piu’ in generale in Asia i listini sono misti e anche i future a Wall Street sono contrastati, dopo che i tre indici di New York hanno chiuso in rialzo, in attesa della Fed, e con l’indice S&P 500 che ha toccato un nuovo livello record a +0,77%, mentre il Dow Jones e’ avanzato dello 0,59% e il Nasdaq dell’1,12%. Bene anche i rendimenti dei Treasury a 10 anni, che sono scesi al 4,05%, tenendo a freno i movimenti del dollaro, dopo che il Dipartimento del Tesoro ha reso noto che gli Stati Uniti avranno bisogno di prendere in prestito meno denaro di quanto era stato precedentemente stimato. BlackRock, il piu’ grande gestore patrimoniale del mondo, e’ diventato rialzista sui titoli azionari statunitensi, sulla base della previsione che la piu’ grande economia globale e’ destinata ad un “atterraggio morbido”. In precedenza BlackRock era neutrale sull’azionario Usa, mentre ora prevede che il rally guidato dall’intelligenza artificiale si allarghera’ oltre i titoli tecnologici, se l’inflazione e i tassi scenderanno nei prossimi mesi. Piu’ in generale i mercati stanno cercando di capire se la banca centrale Usa tagliera’ i tassi gia’ a marzo, oppure se preferira’ prendersi un paio di mesi di riflessione per vedere se effettivamente l’inflazione continuera’ a scendere nei prossimi mesi. A dicembre, la Fed ha segnalato che avrebbe potuto ridurre i tassi sei volte quest’anno, alimentando le speranze di un taglio gia’ a marzo, ma da allora i funzionari delle banche centrali si sono generalmente mossi per mitigare queste aspettative, e i mercati monetari attualmente scontano un primo taglio dei tassi entro maggio. Oltre alla Fed sara’ chiamata a decidere sui tassi giovedi’ anche la BoE che, dopo l’inatteso rialzo dell’inflazione, potrebbe mostrare un atteggiamento piu’ cauto sui futuri tagli dei tassi. Inoltre negli Usa saranno da monitorare i dati di venerdi’ sul mercato del lavoro, con la crescita dei nuovi occupati che dovrebbe rallentare.