Borsa Milano si avvicina al top di 28.000 punti. Vola Tenaris

La Borsa di Milano parte a tutta velocità: il rialzo dei tassi non fa paura

La Borsa di Milano parte in rialzo dello 0,7%. L’indice Ftse Mib viaggia intorno a 27.500 punti che segna in nuovo record da un anno. Clima fiducioso in attesa del bollettino economico della Bce e gli interventi di diversi esponenti della banca centrale, Si guarda agli Usa con i dati sul mercato del lavoro

TENARIS

Sale dell’8% Ha chiuso il 2022 con un utile netto record di 2,549 miliardi di dollari, in crescita del 142% rispetto al 2021. Il cda proporra’ la distribuzione di un saldo dividendo di 0,34 dollari per azione, che considerando l’acconto di 0,17 dollari distribuito a novembre portano il totale a 0,51 dollari (602 milioni di dollari complessivamente) contro gli 0,41 dell’anno precedente. . L’aumento dei ricavi riflette la forte ripresa dell’attivita’ di perforazione di petrolio e gas nelle Americhe

SOLID WORLD

Sale dell’11%. Ha avviato la produzione di Electrospider, la biostampante 3D in grado di realizzare riproduzioni fedeli di cellule, tessuti e organi umani. La capacità produttiva iniziale è di 12 stampanti del valore di 500 mila euro ciascuna, per un totale di 6 milioni di euro. La produzione si svolge presso lo stabilimento aziendale di Barberino Tavarnelle, alle porte di Firenze. Electrospider nasce dalla collaborazione fra SolidWorld e il gruppo di Biofabrication del Centro di Ricerca E. Piaggio dell’Università di Pisa. I test effettuati durante l’ultimo anno hanno dato risultati positivi, ed ora la stampante 3D è pronta per essere commercializzata in tutto il mondo