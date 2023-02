Scivola Piazza Affari mentre Il Nasdaq difende quota 12 mila

Giornata positiva per Geox, Pirelli e Saipem

Archiviato il meeting della Fed, con un rialzo dei tassi da 25 punti base, l’attenzione del mercato si è spostata sui dati di gennaio relativi all’occupazione negli Usa che mostra una forza inaspettata. Il tasso di disoccupazione, infatti, scende ai minimi da oltre 50 anni. Si tratta di uno dei principali indicatori cui Federal Reserve guarda per aggiustare il costo del denaro. I risultatati sono stati molto positivi dal punto di vista sociale dato il forte aumento dei posti disponibili. Un po’ meno, probabilmente da quello dei mercati finanziari visto il calo generalizzato delle quotazioni.

Le Borse europee arretrano. Piazza Affari perde lo 0,55% dopo essere scesa del doppio. Il Nasdaq prova a resistere nonostante i dati peggiori delle attese da parte delle Big Tech come Apple, Google e Amazon. Il timore diffuso riguarda l’atteggiamento delle banche centrali che, nel corso delle riunioni di questa settimana hanno mostrato una certa disponibilità ad allentare la stretta del credito. Ora però potrebbero cambiare idea.

Tim al top da undici mesi

È poco mossa al termine di una settimana molto positiva. Per trovare meglio del +12,50% accumulato nelle ultime cinque sedute bisogna infatti risalire al marzo 2022. Da inizio 2023 il titolo ha messo a segno un rialzo del +32% (+13% il FtseMib). Il 2022 era finito con un pesante -50%. L’annuncio a sorpresa di un’offerta non vincolante di Kkr per la rete ha riacceso i riflettori sul titolo, alimentando nuovi scenari speculativi. Il consenso raccolto da Bloomberg è migliorato: 8 Buy, 12 Neutral, 2 Sell e un target obiettivo medio a 0,33 euro. Websim-Intermonte ha una raccomandazione MOLTO INTERESSANTE e un target price a 0,42 euro.

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

GEOX

Ha chiuso il 2022 con ricavi a 735,5 milioni, in aumento del +20,8%. Risultati sorprendenti. Websim alza la raccomandazione da Neutrale a Interessante e il target da 0,92 a 1,40 eu. Il titolo ha chiuso a 1,01 in rial del 5,81%

PIRELLI

Per Morgan Stanley ora e’ da comprare target 5,50 eu. Il titolo ha chiuso a 4,8 eu in rialzo del 3,3%

SAIPEM

Rumors che TotalEnergies possa riattivare il progetto da 20 mld di dollari in Mozambico, BUY. Chiusura a 1,38€ in rialzo dell’1,32%

BOND

Lo spread sale a quota 184. Il rendimento dei Buoni italiani si attesta a 4,051%.

ENERG IA

PETROLIO

Il finale oltre +2,4%, limita a -2,2% l’arretramento della settimana

GAS

Quota 58 euro per mwh +1,6%

VALUTE

L’euro in calo sul dollaro è scambiato a 1,0850 (-0,59%) nella prospettiva di una traiettoria più forte del costo del denaro negli USA.

ORO

Giù dell’ 1,3% a 1.885 dollari, per la ragione opposta a quella che rafforza il dollaro. Il calo settimanale è del 2,6%.