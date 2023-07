Borsa di Milano in rialzo. Brilla Banco Bpm. Sale l'euro

Piazza Affari sale dello 0.8%

Le borse dell’Europa salgono, in continuità con la chiusura in rialzo di Wall Street. Indice EuroStoxx 50 +0,4%. FtseMib di Milano +0,8%.

Banco Bpm vende a Fsi

Banco Bpm sale del 2% in un comparto bancario tonico, dopo l’annuncio dell’esclusiva in favore di Fsi sgr, Pay Holding e Bcc Pay per la potenziale partnership sulla monetica annunciata il 18 aprile. Le indiscrezioni parlano di un’offerta da parte di Fsi di circa 600 milioni di euro, valutata in termini di pagamento upfront ed eventuale earnout. Contestualmente è prevista la sottoscrizione di un accordo distributivo che permetterà alla banca di mantenere gli attuali proventi commissionali, pari a circa 140 mln di euro pretasse nel 2022, dice Intermonte, che sottolinea come «l’impatto positivo a capitale per Banco Bpm dipenderà dalla quota che deterrà nella jv».

Equita penalizzata Nexi

Per Nexi, (che perde il 2%) la notizia secondo Equita ha «implicazioni marginalmente negative», mentre Intermonte si aspetta «una reazione negativa di breve per il titolo che rischia di perdere un importante partner nel mercato domestico italiano ma che sottolinea l’elevato interesse per il settore». Per Equita, gli elementi negativi sono soprattutto il fatto di non poter consolidare ulteriormente il posizionamento sul mercato domestico. Inoltre, sottolineano il fatto che «Nexi abbia un contratto di licencing con Banco Bpm per gestire in outsourcing alcune delle attività di pagamento della banca e che tale contratto rappresenti un ammontare low single digit dell’ebitda di gruppo. Tuttavia, i tempi prolungati dovrebbero diluire questi effetti negativi e Nexi «dovrebbe essere in grado di recuperare alcuni dei merchant usciti nel tempo visto il gap di offerta commerciale e pricing rispetto alla nuova jv».

Il giudizio di Intermonte

Intermonte mette in evidenza che il volume di business generato dagli accordi tra Banco Bpm e Nexi che scadono nel 2025 non sono noti. L’impatto negativo dopo il 2025 è stimabile in una perdita di circa il 2/3% dell’ebitda. Inoltre, sul mercato entrerà un nuovo concorrente aggressivo nell’M&A che potrebbe fare aumentare i prezzi dei transazioni simili. Per gli analisti, visto che Nexi mantiene accordi fino al 2025 e al momento ha dei canali con Visa e Mastercard, «è quindi possibile che riesca a mantenere/dirottare su altre banche partner una parte dell’attività anche dopo la fine degli accordi in essere con Banco Bpm, anche in funzione di una value proposition tecnologica al momento superiore a quella offerta da altri

Che cosa dicono gli analisti

BUZZI

Morgan Stanley alza il giudizio a Equal Weight.

CAMPARI

.Citi taglia a Neutral.

StM

Jefferies alza la raccomandazione a Hold, target da 33 46 euro.

Inflazione Spagna

L’inflazione in Spagna è aumentata dell’1,9% in calo rispetto all’aumento del 3,2% registrato del periodo fino a maggio. La lettura finale conferma sia la stima flash di due settimane fa sia quella degli analisti intervistati da Reuters.

Inflazione Usa

Wall Street ha messo a segno una delle migliori sedute da inizio mese: Dow Jones +0,9%, Nasdaq +0,55%. Activision ha guadagnato il 10% sul miglioramento delle aspettative di una conclusione dell’aggregazione con Microsoft .

I future sono in lieve calo a poche ore dall’uscita del dato clou della giornata sui prezzi al consumo negli Stati Uniti. Il consensus di Bloomberg si aspetta un incremento del 3,1%, da 4% di maggio. Al netto di alimentari ed energia la variazione attesa è del 5%, da 5,3%.

Stop ai sostegni

I ministri delle Finanze della zona euro giungeranno domani a un’intesa per eliminare le misure di sostegno introdotte al momento dello scoppio della crisi dell’energia, i fondi saranno dirottati nelle azioni volte a ridurre i deficit di bilancio e sostenere la Bce nella lotta contro l’inflazione. E’ quanto emerge da una bozza del comunicato diffuso ieri sera. I ministri inoltre sosteranno che un consolidamento di bilancio graduale, determinato e realistico è necessario per ricostruire le riserve di bilancio dopo l’elevata spesa pubblica resasi necessaria durante la pandemia e la crisi dell’energia.

Nuova Zelanda non tocca i tassi

Nuova Zelanda. La banca centrale ha lasciato al 5,5% il tasso d’interesse, è la prima pausa nel ciclo di rialzo del costo del denaro avviato nell’ottobre del 2021, cinque mesi prima della partenza della stretta monetaria negli Stati Uniti.

Euro dollaro alla quinta seduta consecutiva di rialzo a 1,103. Si indebolisce il dollaro sulla maggior parte delle controparti. Il dollar Index è sui minimi degli ultimi due mesi a 101,3.