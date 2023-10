I venti di guerra non spengono le Borse. Piazza Affari +0,55%

Crolla Tim

L’alta tensione in Medio Oriente, con i timori per un’escalation del conflitto israelo-palestinese, non frena le Borse europee. A Milano le contrattazioni terminano con un +0,55%, nonostante il tonfo di Tim (-6,24%). Bene anche le altre piazze del Vecchio Continente, sulla scia di un avvio positivo di Wall Street.

Parlano i banchieri centrali

Sorvegliato speciale per gli investitori resta l’inflazione con le future mosse delle banche centrali, mentre in settimana si attendono gli interventi di diversi funzionari della Fed (a partire dal presidente Powell, giovedì). Oltreoceano la settimana è segnata da un avvio promettente delle trimestrali dei colossi Usa ma, allo stesso tempo, dai timori per una maggiore volatilità, tra l’aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro e l’instabilità sul mercato del petrolio. Sul fronte macroeconomico, in calendario domani ci sono le vendite al dettaglio Usa di settembre mentre mercoledì sarà la volta del Pil cinese. In Italia, nel giorno del via libera del governo alla legge di Bilancio, lo spread tra Btp e Bund è torna sotto ai 200 punti (197,53).

A Milano corrono le banche

A Piazza Affari Tim affonda del 6,2%, dopo l’offerta vincolante arrivata dal fondo Kkr per la rete infrastrutturale accompagnata da una offerta non vincolante sulla società dei servizi internazionali Sparkle. In discesa dello 0,69% Stellantis, su cui continua a pesare il rischio di scioperi e il negoziato con i lavoratori degli stabilimenti nordamericani. A sostenere gli scambi sul listino milanese, le banche, con Unicredit (2,59%) e Bper (+2,33%) in prima linea.

Scende il gas

Sul valutario, il cambio tra euro e dollaro sale a 1,0546 (1,0527 in avvio e 1,0499 in chiusura venerdi). Il prezzo del petrolio, in lieve calo, si aggira intorno ai 90 dollari al barile nel Brent dicembre, quando il Wti novembre è a 87 dollari (-0,70%). In deciso ribasso il gas naturale a circa 48,45 euro al megawattora (-10%)