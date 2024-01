Piazza Affari chiusura sprint. Le banche conducono la danza

Archiviata una prima parte di settimana all’insegna della debolezza, le Borse europee ritrovano slancio. Il Ftse Mib termina le contrattazioni in progresso dello 0,84% a 30.350,53 punti, spinto dai venti di risiko bancario e dal rimbalzo del lusso.

Ieri Christine Lagarde, aveva raffreddato le aspettative sul taglio dei tassi d’interesse entro l’estate, ribadendo che, se deciso troppo presto, “sprecheremmo il lavoro fatto fino ad ora”. Delusione anche oggi da quanti si aspettavano indicazioni più incisive dal suo intervento di questo pomeriggio al World Economic Forum a Davos. Una prudenza che si rispecchia sui verbali della riunione di dicembre della Bce, quando i componenti del Consiglio direttivo hanno visto complessivamente il processo di disinflazione “procedere bene” pur notando che “non c’è spazio per l’autocompiacimento” e che “non è il momento di abbassare la guardia”. La parola d’ordine resta “prudenza”, mentre inizia il periodo di ‘silenzio’ a una settimana dalla riunione della Banca centrale europea di giovedì prossimo.

Brillano viaggi (+5,3% lo Stoxx 600 di settore), tecnologia (+2,9%) e beni (+1,3%). In sofferenza utility (-0,7%), alimentare (-0,5%) e farmaceutici (-0,3%); debole anche l’energia (-0,2%) con le tensioni geopolitiche e i timori dell’effetto Mar Rosso.

A Piazza Affari spiccano le banche in fibbrillazione sulle ipotesi di M&A attorno a Banca Popolare di Sondrio (+2,25%). In luce anche Stmicroelectronics (+3,69%) che termina in cima al Ftse Mib dopo i risultati positivi di Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Buona performance dei titoli del lusso dopo i recenti cali, con Moncler (+0,78%) e Brunello Cucinelli (+0,71%). Chiude in flessione dello 0,3% Eni, con i rumors della cessione del 4% della società da parte del Tesoro che hanno impattato sul titolo in maniera modesta. In coda Amplifon (-3,25%), Campari (-1,82%) e Iveco (-1,6%).

Sul valutario, il cambio euro/dollaro resta sotto quota 1,1 con la moneta unica che vale 1,0863 dollari (1,0859 al closing di ieri). Il prezzo del petrolio è in lieve rialzo con il Brent marzo a 78,38 dollari al barile (+0,62%) e il Wti febbraio che viaggia a 73,46 dollari (+1,24%). Piatto il gas a 27,86 euro al megawattora (+0,5%) sulla piattaforma di Amsterdam.