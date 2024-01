Wall Street viaggia verso nuovi record. Piazza Affari in apnea

Wall Street torna a macinare nuovi record e trascina con sé i listini europei, che chiudono in rialzo la prima seduta della settimana con la sola eccezione di Piazza Affari (frenata dallo stacco cedole). Il traino sui mercati continuano a essere i titoli tech, tra l’attesa per le trimestrali di alcune big del settore e gli investimenti miliardari sull’intelligenza artificiale, che migliorano le prospettive dei vari attori della filiera (soprattutto dei produttori di chip). L’attenzione resta poi alta sulle mosse delle banche centrali e sui dati macro che si susseguiranno nei prossimi giorni, dalle riunioni di Bce e Bank of Japan fino ai dati Usa sul Pil del quarto trimestre e sull’inflazione relativa alle spese per consumi.

Acconto dividendo Enel e Snam

Il Ftse Mib cede lo 0,33% ma scontando un calo tecnico dello 0,43% dovuto a Enel e Snam che trattavano ex dividendo (avendo staccato l’acconto relativo all’esercizio 2024 rispettivamente di 0,215 euro e di 0,1128). La peggiore è Ferrari (-2,2%) seguita dalle utility come A2a (-1,2%) in scia al settore a livello europeo. In “rosso” Enel (-1%) mentre Snam chiude in crescita (+0,7%). Spiccano i tecnologici come St (+2,6%) e Nexi (+2,3%) con il risiko del settore dei pagamenti digitali innescato dall’ingresso di Credit Agricole come socio della francese Worldline. Fuori dal listino principale giù la Juventus (-5,5%) dopo l’accorpamento delle azioni.

Sul fronte dei cambi, l’euro resta stabile a 1,0891 dollari (da 1,088 di venerdì in chiusura) e sale a 161,12 (160,9). Il cross tra il biglietto verde e la divisa nipponica si attesta a 147,94. Debole il gas sui 27,5 euro al MWh (-3,4%) mentre risale il petrolio: il Wti con scadenza a marzo passa di mano a 74,4 dollari al barile (+1,6%), il Brent del Mare del Nord stesso mese a 79,7 dollari al barile (+1,4 per cento).