Una Borsa di gran lusso chiude la settimana allo sprint

Piazza Affari guadagna lo 0,73€

Le Borse europee chiudono in territorio positivo l’ultima seduta di una settimana che è stata la migliore del nuovo anno. A sostenere i listini una serie di trimestrali positive e la convinzione che, dopo i commenti di ieri della presidente Christine Lagarde, la Bce potrà iniziare a tagliare i tassi ad aprile. Così il Ftse Mib chiude a +0,73%, Francoforte +0,3% e Parigi è maglia rosa del Vecchio Continente (+2,28%) trainata dal balzo di Lvmh (+12,8%) dopo i conti record del 2023. Un rally che ha trascinato tutto il comparto del lusso europeo e di cui hanno beneficiato anche Moncler (+9,6%) e Brunello Cucinelli (+6,3%).

Delude Stm

Tra i migliori del listino Campari (+5,4%) sostenuta dall’intero settore. In rosso invece St (-2,66%), che all’indomani dell’approvazione dei conti 2023, risente delle indicazioni deludenti fornite da Intel sul primo trimestre dell’anno. Oltreoceano Wall Street viaggia in lieve rialzo (Dow Jones +0,22%) dopo il dato sull’inflazione americana, scesa più delle previsioni (al 2,9% quella core, contro stime per il 3%). Sul valutario l’euro recupera a 1,0861 (1,0830 ieri in chiusura). In leggero rialzo il petrolio con il Wti marzo cede lo 0,25 a 77,17 dollari al barile e l’analoga consegna sul Brent scivola dello 0,06% a 82,4 dollari. Risale il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam: il contratto febbraio guadagna l’1,15% a 28,1 euro al megawattora.