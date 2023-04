Borsa Milano chiude positiva. Maglia rosa in Europa

Piazza Affari guadagna l’1,29%. Mfe in prima linea

Chiusura positiva per la Borsa di Milano nell’ultima seduta prima della pausa pasquale. L’indice Ftse Mib segna un progresso dell’1,29% a 27.213 punti. Piazza Affari accelera nel finale distanziando le altre Borse europee e senza subire l’influsso negativo di Wall Street che incespica dopo i dati sul mercato del lavoro Usa che lasciano pensare a un raffreddamento dell’economia.

Dopo due giorni di pausa l’azionario è tornato vivace con numerose iniziative che hanno premiato i settori chiave delle banche e dei finanziari in genere, e dell’energia. Acquisti speculativi su Mfe dopo il nuovo ricovero di Silvio Berlusconi in terapia intensiva. Mfe A segnano un progresso del 2,89% mentre Mfe categoria B salgono del 3,60%.

In campo bancario avanzano Unicredit (+2,81%), Intesa (+2,12%), Bpm (+2,50%). Su il risparmio gestito con evidenza per Fineco, Banca Generali e Mediolanum. Nell’energia brilla Enel (+3,30%), su anche Italgas, Snam e Terna, con Eni +0,79%. In campo industriale parziale recupero per Stellantis e Pirelli, spunto di Leonardo (+2,73%). Giu’ Moncler (-1,53%) che accusa la debolezza del settore del lusso a livello europeo.