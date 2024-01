I bancari frenano Piazza Affari. Pirelli a tutta velocità

L’indice Ftse Mib scende dello 0,53%

La Borsa di Milano ha chiuso in calo la seconda seduta settimanale, in linea con il resto d’Europa. L’indice Ftse Mib e’ arretrato dello 0,53% a quota 30.408 punti. Dopo un avvio in lieve rialzo Piazza Affari ha invertito la tendenza segnando un calo che si e’ via via ampliato. Dopo le prime sedute dell’anno positive sembra prevalere ora l’incertezza, in attesa di capire le mosse delle banche centrali. Nei prossimi giorni in programma i dati sull’inflazione Usa che forniranno nuove informazioni alle Fed per decidere su un taglio dei tassi che non sembra piu’ capire cosi’ vicino.

Flessione della Germania

Sul fronte macro, da notare oggi i dati negativi della produzione industriale tedesca che a novembre ha registrato una flessione dello 0,7% contro attese che erano per un aumento dello 0,2%; si tratta del sesto mese consecutivo in calo mentre l’anno segna un -4,8%. Positivi invece i dati sul lavoro in Italia con l’occupazione che aumenta e il tasso di disoccupazione in calo al 7,5% a novembre 2023. Il numero di occupati ha toccato un nuovo record a novembre con 23.743.000 unita’. Nello stesso mese l’occupazione e’ aumentata su base mensile dello 0,1% (+30 mila unita’) e del 2,2% rispetto a novembre 2022 (+520 mila unita’). Sul listino retromarcia dei titoli bancari che avevano corso molto nelle ultime settimane e ora accusano pesanti ribassi, con Monte Paschi -3,34%, Banco Bpm -4,86%, Bper -3,84%, mentre Intesa ha ceduto l’1,38 e Unicredit l’1,67%. In evidenza Pirelli (+4,33%) premiata anche dai report dopo che Camfin ha aumentato la propria quota nel capitale dal 14% al 20%. Bene alcuni titoli dell’energia, come Snam +1,28%, Italgas +1,73%, A2A +0,26% mentre Enel ha perso lo 0,15%. Tra le altre blue chip Stm ha ceduto l’1,41% sulle previsioni negative di Samsung, Stellantis a -0,56%, bene Ferrari (+0,74%), Leonardo (+0,55%) e Prysmian (+0,62%).