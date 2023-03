Borsa: l'Europa galoppa con le banche. Unicredit sale del 7% Bper su del 4,9%

La Borsa di Milano guadagna il 2,53%

Le Borse europee si avviano a chiudere la seduta in forte rialzo dopo che il salvataggio del Credit Suisse ha dissipato i timori di instabilità nel settore bancario europeo e le authority del Vecchio Continente hanno escluso il coinvolgimento degli obbligazionisti prima che a pagare siano stati gli azionisti. Milano avanza del 2,53% a 26.554,33 punti .davanti a Francoforte (+1,8%), Londra (+1,7%) e Parigi (+1,4%) mentre anche New York prosegue la seduta in rialzo, in attesa delle decisioni della Fed domani, che secondo i pronostici dovrebbe alzare i tassi di un quarto di punto, e confortata dalle promesse del segretario del Tesoro, Janet Yellen, che ha promesso nuovi interventi a tutela delle banche in caso di bisogno. Le banche tirano la volata con l’indice Stoxx di settore che rimbalza del 4% e Ubs che decolla a Zurigo (+9,6%) in scia all’acquisizione a poco prezzo del Credit Suisse. A Piazza Affari Unicredit ha guadagnato il 7%, Fineco il 5,4% e Bper il 4,9%