Borsa di Milano: al quinto rialzo. La gelata dei prezzi Usa riscalda azioni e Btp

L’indice attacca quota 28.800 sperando di arrivare a 32 mila

La conferma di un rallentamento della corsa dei prezzi negli Stati Uniti spinge al rialzo le Borse europee e Wall Street. Il Vecchio Continente chiude così in rialzo per la quinta seduta consecutiva, con il Ftse Mib di Milano in progresso dello 0,78% a 28.774 punti, sotto i massimi di giornata a 28.800. Conasolidare i prezzi sopra questo livello è fondamentale per il mercato Si aprirebbe, infatti la strada verso quota 32 mila. Il dato sui prezzi alla produzione negli Usa, saliti a giugno su base tendenziale solo dello 0,1% (il dato più basso dal settembre 2020) dopo il +0,9% del mese precedente, ha rafforzato la propensione a rischio, dopo che già alla vigilia i prezzi al consumo avevano registrato una frenata importante. Il mercato scommette ora che, dopo il rialzo di 25 punti base dei tassi già scontato a fine luglio, la Fed ammorbidirà la politica monetaria. In Europa, i verbali della Bce confermano che le mosse dipenderanno dai dati e che Francoforte è pronta a intervenire come a interrompere la stretta, se necessario. Sull’azionario, mentre sale l’attesa per la stagione delle trimestrali, gli acquisti hanno premiato soprattutto tech e materie prime.

Banche in luce

A Milano ottimismo sulle banche con Mps (+3,9%) e Bper Banca (+2,2%) in testa al listino e con gli acquisti generalizzati su tutti i settori. In coda, Cnh Industrial (-1%), Prysmian (-0,5%) e Diasorin (-0,6%9

Salgono i prezzi dei Btp

I segnali di rallentamento dell’inflazione premiano anche i titoli di Stato. Salgono i prezzi mentre i rendimenti sono in calo generalizzato: quello del Btp decennale cala di 13 punti base al 4,11%, maglia rosa in Europa, mentre lo spread con il Bund cala di 5 punti base a quota 164