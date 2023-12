Piazza Affari ok dopo l'occupazione Usa. Dax al massimo storico

La Borsa di Milano sale dello 0,94%

Piazza Affari rialza la testa e si avvia verso un finale di seduta in rialzo dopo la diffusione dei nuovi dati sul mercato del lavoro Usa. L’indice Ftse Mib segna un +0,94% a 30.390 punti. Milano è alla seconda settimana di crescita (+1,60%) e si porta a un soffio dai massimi degli ultimi quindici anni.

Andamento dei titoli

Tra i principali titoli milanesi, Prysmian è salita del 3% dopo aver annunciato un contratto con la brasiliana Petrobras del valore di oltre 100 milioni di euro. Moncler (+2,4%) ha approfittato della giornata brillante del settore europeo del lusso dopo che il cda di Kering ha annunciato un acconto sul dividendo per l’esercizio 2023. Sotto la parità Mps (-1%), Diasorin (-0,8%) e Bper (-0,1%).

Bene l’Europa

Le borse dell’Europa si rafforzano nelle fasi finali della seduta, confortate dalla prospettiva di un clima meno teso sul costo del denaro. L’indice EuroStoxx50 grazie all’allungo odierno si porta sui massimi dal 2008. E’ la sesta settimana positiva. Il Dax di Francoforte aggiorna il record storico. Anche l’indice principale della borsa tedesca completa la sesta settimana positiva di seguito.

L’occupazione Usa sale più del previsto

A novembre l’economia statunitense ha creato 199.000 posti di lavoro, superando le aspettative, grazie all’aumento dell’occupazione nel settore sanitario, in quello governativo e, in misura minore, in quello manifatturiero, dove il rientro dei lavoratori del settore automobilistico ha avuto un impatto dopo lo sciopero Uaw. Ciononostante, la crescita dei posti di lavoro ha continuato ad essere inferiore alle 240.000 unita’ osservate nei 12 mesi precedenti. Allo stesso tempo, il tasso di disoccupazione e’ sceso a sorpresa al 3,7%, mentre la crescita mensile dei salari ha leggermente superato le previsioni.

Valute e petrolio

Sul mercato valutario, la prospettiva di una discesa dei tassi Usa più graduale di quanto sperato recentemente dal mercato ha sostenuto il dollaro: il biglietto verde si è rafforzato a 1,0754 per un euro da 1,0785 Sul fronte energetico, seduta di recupero per il prezzo del petrolio dopo che il dipartimento dell’Energia Usa ha annunciato la volontà di comprare fino a 3 milioni di barili per colmare le riserve strategiche. Il Wti di gennaio guadagna il 2,71% a 71,22 dollari al barile e il Brent per febbraio sale del 2,59% a 75,97 dollari. In calo del 3,2% a 38,7 euro al megawattora il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.