Borsa Milano conferma quota 28 mila. Occhi solo per Generali

Il mercato spera che riprenda la battaglia anche su Mediobanca

La Borsa di Milano conferma il rialzo nel finale di seduta . Il Ftse Mib a +0,8% consolida il record oltre 28 mila punti che non vedeva dai tempi di Lehman, A spngere titoli del comparto bancario e industriale. Brilla Generali, arrivato attorno al +5% per assestarsi ora al +3,30%. Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio, ha chiesto l’autorizzazione ad Ivass a detenere una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale a seguito dell’avvenuto superamento involontario di tale soglia conseguente all’acquisto di azioni proprie. Alcuni analisti hanno letto una possibile riapertura della partita per il controllo della piu’ grande compagnia assicurativa del Paese con oltre 500 miliardi di attivita’ in gestione. Delfin precisa pero’ che la richiesta presentata all’Ivass “si e’ resa necessaria – ai sensi di legge – in conseguenza del piano di acquisto di azioni proprie avviato da Assicurazioni Generali nell’agosto del 2022 e implementato nei mesi successivi, piano che ha determinato il superamento involontario, da parte di Delfin, della soglia del 10% dei diritti di voto esercitabili, alla luce della sospensione dei diritti di voto per le azioni proprie acquistate dalla societa'”. Tale richiesta, accolta in data 30 giugno 2023 dall’autorita’, sottolinea Delfin, “non sottintende dunque alcuna particolare strategia, se non quella di agire in conformita’ alle regole rispetto alla propria posizione quale azionista della compagnia assicurativa triestina”

I commenti degli analisti

Solo nei prossimi mesi si capira’ dunque se Delfin confermera’ questa impostazione, restando con la quota attuale, ormai salita poco sopra il 10%, oppure se la arrotondera’ di frazioni piu’ o meno consistenti. Da ricordare che la holding di Del Vecchio, con il patron ancora in vita, e con alleato Francesco Gaetano Caltagirone, aveva ingaggiato una battaglia lo scorso anno per un ricambio della governance in Generali, perdendola. Mediobanca e i fondi internazionali avevano raccolto il 39,2% del capitale per la lista del cda guidata da Philippe Donnet, Delfin e Caltagirone solo il 29,4% per la lista alternativa. Inoltre Delfin e’ gia’ il primo azionista di Mediobanca, con il 19,8%. Piazzetta Cuccia a sua volta detiene il 13,1% del Leone, quota che ora potrebbe essere superata da Delfin. “Riteniamo che l`autorizzazione dell’Ivass a salire dal 10% al 20% – scrive Equita – aumentera’ nuovamente l’appeal speculativo su Generali (e indirettamente su Mediobanca), tuttavia rimane da verificare la strategia di Delfin su Generali sotto la gestione di Milleri, considerando le ultime dichiarazioni che sembravano indicare un focus sul core business dell’occhialeria e un approccio piu’ collaborativo nei confronti di Mediobanca”. Inoltre da capire anche “la volonta’ di Delfin, e di conseguenza dei partecipanti alla holding, di affrontare un’imponente spesa finanziaria, in quanto all’attuale prezzo di mercato l’acquisizione di un ulteriore 10% di Generali comporterebbe una spesa in contanti di circa 2,9 miliardi di euro”, e “se l’autorizzazione dell’Ivass presenta eventuali limitazioni, come ad esempio per Mediobanca, dove la partecipazione deve essere dichiarata di natura finanziaria”