Borsa Milano, le azioni da comprare e vendere oggi 17 luglio

Le borse dell’Europa dovrebbero aprire in ribasso, future EuroStoxx 50 -0,5%. Oggi escono i dati dell’indice Empire sul settore manifatturiero della regione di New York e in India si riuniscono i ministri delle Finanze del G20 per discutere dell’impatto dell’inflazione, di alimentazione e dei timori per la sicurezza energetica. Parlando in vista di questa riunione, la segretaria al Tesoro USa, Janet Yellen a ribadito di essere ansiosa di lavorare piu’ a stretto contatto con la Cina su aree di “preoccupazione reciproca”. Tuttavia ha anche detto che e’ “prematuro” allentare le restrizioni commerciali. “I dazi – ha dichiarato – sono stati messi in atto perche’ eravamo preoccupati per le pratiche commerciali sleali da parte della Cina e le nostre preoccupazioni per tali pratiche rimangono”.