Borsa Milano lo sprint finale per fuggire dall'Orso

I mercati azionari sono tranquilli dopo una lunga pressione. Gli investitori osservano le sorti contrastanti del dollaro scomettendo sulle banche centrali e sui dati statunitensi all’orizzonte.

Parigi e Londra le migliori

Riesce così il leggero recupero delle Borse europee dopo una settimana di ribassi. Piazza Affari, a lungo in calo, ha chiuso le contrattazioni a +0,28%, Parigi è stata la migliore insieme a Londra con un incremento di mezzo punto percentuale. Piatte Francoforte e Amsterdam. Tra i settori viaggi e media, buona performance anche delle utilities.

Super Saipem

A Piazza Affari domina Saipem (+4,85%), che prima dell’apertura dei mercati ha annunciato di essersi aggiudicata due nuove commesse per attività offshore in Costa D’Avorio e in Italia, per un valore complessivo di 850 milioni di euro, portando gli analisti ad essere fiduciosi che la raccolta ordini 2023 possa superare il risultato dell’anno scorso. Prosegue il tonfo di Fineco (+1,76%%), all’indomani dei dati sulla raccolta, che scivola in fondo al listino principale. Tra le banche in recupero Mps (+2,1%) dopo una settimana sotto pressione per le ipotesi di una cessione di parte della quota del Tesoro, primo azionista di Siena. In controtendenza Mediobanca (-0,7%) sul confronto in atto con il socio Delfin in vista del rinnovo del cda. Lo spread è salito a 174 punti.



I prezzi del petrolio si sono mantenuti sopra i 90 dollari al barile, sostenuti dalla decisione dell’Arabia di tagliare la produzione. Il dollaro si apprestava a registrare la sua migliore serie di vittorie dal 2014, sostenuto da una serie resiliente di dati economici statunitensi. Al contrario, lo yuan è sceso ai minimi livelli dal 2007 a causa delle preoccupazioni sull’economia cinese in rallentamento.