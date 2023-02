Piazza Affari al piccolo trotto. Unicredit nella Champions League delle Borse

Scende Tim dopo il nuovo rinvio Cdp

La Borsa di Milano segna +0,2% a metà mattinata. Francoforte e Parigi segnano +0,1% così come Londra che resta pertanto sui massimi storici sopra 8mila punti nel Ftse100. Resterà chiusa Wall Street per il Presidents’ Day. Tim: scivola del 2,8% mentre sembrano dilatarsi i tempi per l’offerta di Cdp sulla rete, in alternativa a quella di Kkr che dovrebbe essere esaminata dal cda del 24 febbraio. Le quotazioni erano state protagoniste nella seduta di venerdì dopo che l’agenzia Fitch aveva ipotizzato un miglioramento del giudizio nel caso in cui si stabilizzasse la visibilità sull’andamento dei margini operativi. Stacco cedola per Banca Generali (-1,4%) che ha distribuito ai soci la seconda tranche del dividendo relativo al 2021 per 0,80 euro per azione

PIAZZA AFFARI

Venerdì il FTSEMIB ha portato a termine la quarta settimana positiva di seguito, piazzandosi sui massimi da 13 mesi, ormai a ridosso della forte resistenza in area 28mila, che potrebbe avviare u fase di assestamento. Il picco di inizio 2022 venne toccato a 28.212 punti. Giustificate le prese di profitto,

UNICREDIT

Consolida sui massimi dal marzo 2016, dopo aver portato a termine venerdì la settima settimana positiva di seguito. La performance da inizio 2023 si è ampliata a +46%. Dal 27 febbraio il titolo entrerà nell’EuroStoxx 50 al posto di Linde, secondo quanto annunciato da Stoxx Ltd. L’indice raccoglie le cinquanta star della zona euro ed è molto seguito dagli investitori istituzionali che lo utilizzano come benchmark. Unicredit si conferma il miglior titolo dell’indice Stoxx del settore bancario europeo dal primo gennaio. L’indice nello stesso periodo è salito del +18,0%. Gli analisti continuano a migliorare la loro visione: il consenso aggiornato raccolto da Bloomberg esprime un target medio a 22,45 euro, da 18,06 euro pre-trimestrale, con 25 Buy, 3 Neutral, 0 Sell. Per l’analisi tecnica la rottura della resistenza a 20€ proietta il tiolo a 34€

ANALISI TECNICA WALL STREET ED EUROPA

Wall Street ha chiuso venerdi una settimana senza novità di rilievo sul quadro grafico e oggi è chiusa per il President’s Day. S&P500 (4.079) e Nasdaq (11.787) non sono ancora riusciti a violare le resistenze a 4.200 e 12mila punti. Questo potrebbe aprire la strada a possibili ribassi. . Scenario molto più tonico in Europa dove praticamente tutti gli indici principali hanno segnato nuovi top da oltre un anno grazie alla spinta di 18 indici settoriali su 20. Meglio di tutti Viaggi e Tlc con guadagni superiori al 4%. Gli unici in rosso sono stati Real Estate e Energy, il primo per le rinnovate tensioni sui tassi, il secondo per il calo di gas e petrolio.