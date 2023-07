Borsa Milano vola sull’inflazione Usa. Stm guadagna il 5%

Seduta in forte rialzo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib ha chiuso in crescita dell’1,75% a 28.552 punti. A spingere i mercati al rialzo è stato il buon dato sull’inflazione americana che si è attestata al 3% contro il 3,1% atteso dagli analisti. L’approvazione del Chips Act in Europa ha messo le ali a Stm che ha chiuso in progresso di quasi 5 punti percentuali. Bene anche gli industriali con Prysmian (+3,28%) e Interpump (+2,5%). Sempre ben intonate le banche, in attesa delle prime trimestrali americane, con Mps tornata finalmente sopra i 2,4 euro e Banco Bpm in crescita del 2,3%.

Ben acquistata anche Stellantis che chiude a 16,72 euro (2,35%) in seguito all’upgrade di Equita da 20 a 21 euro, mentre Fitch ha alzato il rating a BB+.

Molto sostenuta anche Eni a 13,53 euro (2,2%) seguita da Pirelli a 4,63 euro (+2,2%).