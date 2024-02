Borsa, Piazza Affari col fiato sospeso in attesa dell'inflazione Usa

L’andamento dell’economia resta la principale preoccupazione degli investitori. In attesa del dato dell’inflazione americana, Piazza Affari parte in sordina (+0,04%). Bene anche Londra (+0,07%), Parigi (-0,01%) e Francoforte (-0,29%).

Chiusi i mercati cinesi chiusi per la festività di Capodanno. Tokyo vola con gli acquisti sui tech e i segnali positivi della Banca del Giappone. L’attesa è tutta per il dato sui prezzi al consumo di gennaio negli Stati Uniti, che dovrebbero essere aumentati dello 0,2% mensile e in calo a +2,9% dal 3,4% du base tendenziale. Si tratta di un dato chiave per prevedere quando la Fed inizierà effettivamente a tagliare i tassi d’interesse. A Milano ancora sotto i riflettori Tod’s e Saras dopo l’annuncio nel week end di due operazioni di riassetto azionario. In forte spolvero anche Pirelli.

VALUTE

Sul valutario euro/dollaro inchiodato a 1,077

ENERGIA

Sul fronte energetico il Brent è in rialzo dello 0,35% a 82,27 dollari al barile.