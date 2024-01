Piazza Affari piatta Contatti fra Deutsche e Commerzbank

Per Piazza Affari inizio di settimana in sordina. La Borsa di Milano ha aperto le negoziazioni vicino alla parità Situazione analoga anche per gli altri listini europei: Parigi (+0,04%), Londra (+0,08%) e Francoforte (+0,11%). Nonostante il dato negativo dell’inflazione statunitense a dicembre, resta alta l’aspettativa degli operatori per un taglio dei tassi americani in primavera.

Focus sul Vecchio continente visto che Wall Street resta chiusa per la festività del Martin Luther King Day. Prosegue però la carrellata di trimestrali Oltreoceano. Occhi puntati su Davos per il World economic forum. C’è attesa anche per la riunione dell’Eurogruppo.

Nozze fra Deutsche e Commerzbank

Si torna a parlare di consolidamento tra banche del Nord Europa. La Germania ha detto che sta valutando tutte le opzioni per raccogliere fondi attraverso la vendita di partecipazioni nelle oltre 100 società che possiede. Anche se la vendita del suo residuo 15% in Commerzbank non è imminente, il ministro delle Finanze Christian Lindner è aperto a una cessione e, in ultima analisi, preferirebbe che il governo uscisse dalla banca, secondo quanto riferito da una persona a conoscenza della sua opinione. Una fusione con Commerzbank consentirebbe a Deutsche Bank di diversificarsi ulteriormente dai volatili guadagni dell’investment banking e rafforzare la stabilità a lungo termine dell’istituto di credito, altro fattore che potrebbe influenzare il governo tedesco, ha detto la fonte, parlando a condizione di anonimato. Deutsche Bank, che ha completato la maggior parte di un piano di ristrutturazione pluriennale, ha recentemente intensificato le discussioni interne sulle operazioni di M&A, tra cui possibili acquisti di banche come Commerzbank e ABN Amro, ha riferito venerdì Bloomberg News, senza citare fonti.

VALUTE

Sul mercato valutario, il cambio tra euro e dollaro resta sotto quota 1,10 in linea con i livelli di venerdì sera (1,096).

ENERGIA

Il prezzo del petrolio è stabile con il Brent marzo scambiato a 78,3 dollari al barile e il Wti febbraio a 72,6 dollari al barile. Gas naturale scambiato in ribasso ad Amsterdam (-2%) a 31,3 dollari al barile.