Sale l'inflazione giù le Borse per i timori sulla stretta Bce

Partenza in ribasso per l’ultima seduta di febbraio

Le Borse europee aprono in rosso l’ultima seduta di un mese che comunque chiuderà con un bilancio positivo. I prezzi al consumo armonizzati al sistema di calcolo dell’Unione Europea sono saliti in Francia del 7,2% in febbraio, dal precedente 7%, il consensus era +7%. Mese su mese l’incremento è in linea con le aspettative, +1%. In Spagna, l’incremento è stato del +6,1%, consensus +5,7%.

La stretta della Bce sarà vigorosa

A questo punto si diffonde sempre di più la convinzione che la stretta di politica monetaria sarà più lunga di quanto sperato in gennaio. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,5%. Nel resto d’Europa Francoforte cede lo 0,3%, Parigi lo 0,4% e Amsterdam lo 0,33%. Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, i conti migliori delle previsioni spingono Saipem al rimbalzo dopo lo scivolone della vigilia. Bene anche Nexi (+2,1%) dopo l’acquisizione dell’80% delle attività di pagamenti del gruppo spagnolo Banco Sabadell per 280 milioni. In calo dello UniCredit dopo la corsa di ieri, Nel resto del listino Mps precipita dopo la vendita del 7,94% del capitale da parte di Axa a 2,33 euro per azione. La compagnia francese mantiene un residuale 0,0007% del capitale.

BANCA GENERALI CRESCE NELL’ESG

Ha annunciato l’acquisizione del 9,8% della società londinese Mainstreet Partners specializzata nel rating e advisory ESG. L’operazione consente di accelerare il posizionamento nell’ambito della sostenibilità Websim giudizio INTERESSANTE, con target price a 37 euro.

STELLANTIS INVESTE NEL RAME

Ha annunciato un investimento da 155 mln di dollari (146 mln di euro) per l’acquisizione del 14.2% di McEwen Copper, una filiale della società mineraria canadese McEwen Mining, che possiede il progetto Los Azules in Argentina e il progetto Elder Creek in Nevada, negli Stati Uniti. Los Azules prevede di produrre 100mila tonnellate di rame catodico con una purezza del 99.9% all’anno a partire dal 2027 e con una riserva in grado di garantire l’operatività di almeno 33 anni. Websim conferma il giudizio NEUTRALE su STELLANTIS con target price a 17,40 euro.