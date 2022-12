Borse, l'Europa fallisce il rimbalzo, ma a Piazza Affari volano Tim e Saipem

A Piazza Affari volano Tim e Saipem

Occhi puntati su Tim in una giornata priva di particolari spunti tanto che l’indice è rimasto sostanzialmente immobile (-0,02% a 23.683 punti). Il titolo del gruppo telefonico si è messo a correre stamattina non tanto per le dichiarazioni del ministro Urso sui colloqui in corso con alcuni fondi esteri quanto per un report pubblicato dall’analista di Bloomberg Intelligence, Ertham Gurses. Lo studio spiega che la somma delle parti che compongono la società, porta come minimo a 36 centesimi di euro, contro i 21 centesimi ai quali tratta oggi il titolo. Ma nella parte alta del range si arriva a 86 centesimi. I singoli pezzi sono stati calcolati sulla base dei multipli ai quali sono avvenute precedenti transazioni: il range che porta alla forbice compresa fra 36 e 81 centesimi si basa su un multiplo di 6,2 volte l’Ebitda rettificato o 9,1 volte l’Ebitda. Gurses, per altro, valuta zero il premio dalla cessione delle attività in Brasile. Spicca anche il +4% di Saipem che per gli analisti di Websim è una delle scelte migliori per il 2023.

L’Europa fallisce il rimbalzo

Per il resto Il tentativo di rimbalzo delle Borse europee, reduci da una settimana da dimenticare con ribassi anche al 4% per l’Euro Stoxx 50, non è riuscito e gli indici continentali hanno chiuso poco distanti dalla parità in modesto rialzo (Parigi +0,32%, Francoforte +0,36%, Londra +0,52%, Madrid +0,44% e Amsterdam +0,1%). Da segnalare che la Borsa di Buenos Aires sale, ma senza eccessivi entusiasmi (+1,1%) dopo che l’Argentina ha vinto i Mondiali di calcio in Qatar contro la Francia. Note di colore a parte, il clima è tutt’altro che sereno. Gli investitori, che cominciano comunque a tirare i remi in barca in vista della fine dell’anno, fanno già i conti con i prossimi aumenti dei tassi, anticipati dalla Fed e dalla Bce, e con il rischio recessione, quindi optano per un atteggiamento più cauto, con scarso interesse per gli asset più rischiosi. Non aiutano l’aumento dei contagi in Cina (a Shanghai le scuole sono rimaste chiuse) e il conseguente timore di un ulteriore rallentamento dell’economia del Paese, nonostante le promesse di Pechino di lavorare per sostenere la congiuntura.

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

Stamattina avevamo segnalato

Salcef

Acquista Ventura Costruzioni Ferroviarie, per crescere nel settore in vista degli investimenti finanziati dal Pnrr. Il titolo ha chiuso a 17,22 (+0,47%).

ENERGIA

Petrolio

Brent e il WTI sono in rialzo dello 0,5%.

Gas

La quotazione in Usa è scesa sotto 6 dollari (-10%), di nuovo sotto i 6 dollari. La prossima settimana è previsto un clima più mite del normale, dopo le tempeste che hanno aumentato la domanda di riscaldamento in gran parte del nazione.

La quotazione in Ue è scesa del 4% a 110 euro per mwh, due settimane fa valeva 160 euro. I ministri dell’Energia dell’Unione europea si sono accordati oggi sul price cap a 180 euro, ma solo nel caso in cui il differenziale con il prezzo del gas liquefatto sia superiore ai 35 euro. Il blocco entrerà in vigore il 15 febbraio. In novembre, la Commissione europea aveva proposto un tetto a 275 euro.