Braccio di ferro Nord-Sud al consiglio europeo dell'energia

Scontro in atto al consiglio europeo dell’energia

Il consiglio Ue dei ministri dell’energia in Lussemburgo si apre in un clima teso in vista di un confronto serrato fra i Paesi del Sud e quelli del Nord. Se infatti la Francia spinge il nucleare, la Germania, invece, non vuole abbandonare il carbone, mentra l’Italia punta sulle rinnovabili. E’ lo specchio di un’Europa in cui è difficile trovare una quadra su un tema così rilavente come quello dell’energia. Anche a dispetto del fatto che la guerra fra Russia e Ucraina abbia dimostrato che sia necessaria una strategia di lungo periodo per mettere in sicurezza gli approvvigionamenti e la produzione di energia nel Vecchio Continente.

In particolare, la bozza definita dalla Svezia, che ha la presidenza di turno del consiglio, prevede la possibilità di allungare il sostegno per le centrali a carbone abbassando i limiti di emissione di CO2. Una mossa che per il governo polacco potrebbe ottenere il consenso della maggioranza dei ventisette, ma che probabilmente finirà per spaccare il Consiglio.

Intanto è già iniziato un confronto in cui i ministri dell’Energia tenteranno di prevale soprattutto sulla proposta di riforma del mercato elettrico, avanzata dalla Commissione europea lo scorso 14 marzo. L’approccio generale del Consiglio sarà il mandato degli Stati membri per trovare un compromesso politico con l’Europarlamento nei negoziati interistituzionali mediati dalla Commissione europea (’il cosiddetto trilogò). A livello legislativo la proposta dell’esecutivo europeo prevede una revisione della direttiva sull’energia elettrica e il regolamento REMIT (relativo all’integrita e alla trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso).

Per il governo italiano la riforma del mercato elettrico è positiva

Il ministro per l’Ambiente e la Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha evidenziato come “si tratta di una riforma troppo importante per il futuro del sistema, siamo quindi a disposizione per continuare a collaborare per chiudere con soddisfazione anche questo ultimo punto in discussione“. In particolare per il governo guidatro da Giorgia Meloni è importante che il sostegno sotto forma di “contratti per differenza alla capacita esistente” nella riforma del mercato elettrico Ue risponda “ad un principio di proporzionalita degli investimenti“.

In tal senso “si evidenzia un disallineamento e un margine troppo ampio di interpretazione tra il ’considerandò e il relativo articolato. Abbiamo gia evidenziato nelle sessioni di lavoro precedenti la necessita di indirizzare questo punto al fine di giungere a un approccio generale pienamente soddisfacente” ha spiegato il ministro.

L’Italia produrrà oltre 70 gigawatt di energia rinnovabile entro il 2030

In generale, la riforma va nella “direzione giusta”, sostenendo una trasformazione “radicale” e “rapida” del sistema. Peraltro, come evidenziato dal ministro, l’Italia è “stato tra i primi Paesi ad evidenziare con forza, già da prima della crisi ucraina, l’urgenza di rivedere le attuali regole del mercato, al fine di renderle adatte a raggiungere in modo efficiente e sicuro gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione”.

In Italia l’obiettivo è di “sviluppare al 2030 oltre 70 gigawatt di nuova capacità rinnovabile. Gli strumenti di lungo termine che vengono rafforzati, Contratti per Differenza e Ppa, forniranno in tal senso gli adeguati segnali di prezzo. Apprezziamo inoltre l’attenzione che anche su nostra richiesta è stata dedicata agli impianti di dimensioni più piccole. Per abilitare tale capacità rinnovabile, avremo bisogno solo in Italia di almeno 70 GWh di nuova capacità di accumulo di grandi dimensioni. Apprezziamo quindi il focus dedicato agli strumenti dedicati per lo sviluppo di questa capacità flessibile” ha aggiunto.

Contemporaneamente. come ha spiegato il ministro, “la capacità a gas rimarrà fondamentale per assicurare la transizione in sicurezza” Per questo l’Italia accoglie con favore “il riconoscimento del ruolo strutturale dei meccanismi di capacità per l’adeguatezza, di cui auspichiamo al più presto una semplificazione delle procedure di aggiornamento”.

Intanto nel piano per i cambiamenti climatici ci sono 361 azioni

Intervenendo poi nella conferenza regionale sll’acqua a Firenze, il ministro ha poi evidenziato l’impegno del governo Meloni a tutela dell’ambiente. “Ho riavviato un piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, che era fermo da sette anni” ha spiegato. “L’approvazione formale avverrà entro l’estate, comunque il piano prevede 361 azioni a breve e a lungo termine, articolati in livelli di interventi, sistemici e di indirizzo. Si tratta dei tanti segnali che dimostrano come stiamo lavorando per dare delle risposte concrete per rallentare l’impatto dei cambiamenti climatici”.

Per Pichetto Fratin è necessario capire che “dobbiamo comunque intervenire con una serie di azioni, dobbiamo intervenire nel dare degli indirizzi di fondo e approfondire tutte le criticità che necessitano di un lavoro di prevenzione. Noi dobbiamo assolutamente agire”.