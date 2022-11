I locali di Briatore in Qatar

Si prepara a calare un vero e proprio “tris” in Medio Oriente Flavio Briatore, patron del gruppo del food e dell’entertainment Majestas, che un tempo prendeva il nome di Billionaire Life. Con Crazy Pizza, la sua contestata catena di pizzerie, Twiga, il club di lusso dell’estate, e Billionaire è pronto per l’espansione. Ad iniziare da Doha, in Qatar, dove si terranno i Mondiali di calcio.

Un’accelerata al business che punta a raggiungere i 100 milioni entro il 2023. Tra i suoi format Briatore crede in particolare in Crazy Pizza, per il fatto di essere riuscito a coniugare un piatto simbolo dell’italianità, come la pizza, in un’esperienza di lusso e divertimento. Oltre al Medio Oriente Majestas continua anche con i suoi progetti di espansione in Europa e negli Stati Uniti.