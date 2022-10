Il primo giorno di Calenda in Senato

Carlo Calenda è un fine intellettuale. E anche oggi, non appena ha messo piede in Senato, ha fatto capire quanto sia profondo il suo amore per la cultura e la storia. Specie quella più antica. Dopo aver svolto di operazioni di accreditamento a Palazzo Madama, ovvero prendere possesso della sua nuova carica guadagnata con le scorse elezioni politiche, il leader di Azione ha deciso di entrare nello spirito che talvolta anima quelle stanze. E si è recato a vedere l’affresco della Congiura di Catilina, che troneggia in Sala Maccari, che prende il nome proprio dall’autore dell’opera.