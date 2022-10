Dopo il casino politico il casinò online del ministro Luigi Di Maio

Il sito web del ministro Di Maio

In effetti aveva avvertito che avrebbe preso del tempo per sè, dopo l’inaspettata batosta elettorale. Serenamente Luigi Di Maio, ministro degli esteri uscente, per anni controfigura di Beppe Grillo, aveva confidato che forse sarebbe tornato al suo vecchio lavoro (tecnico informatico?). E che forse si sarebbe rimesso pure a studiare e avrebbe preso quella laurea, lasciata per anni in sospeso, travolto dalla passione per il Movimento 5 Stelle.

Chissà se quello che da alcuni giorni è successo al sito web del suo naufragato movimento politico, dopo l’addio ai grillini, Impegno Civico, non faccia parte di questo nuovo inizio. “Se stai cercando il miglior casinò online in Italia, buona fortuna con te. Il nostro casinò online è uno dei più grandi casinò”, si legge come messaggio di benvenuto a chi cerca il ministro online.

Insomma, dalla scommessa elettorale alla scommessa nel gioco d’azzardo il passo sembra breve. E, infatti, entrando nel sito, subito sotto il sorriso che incornicia il faccione di Di Maio, c’è un bottoncino nascosto che permette di accedere ad una vera e prorpia Caverna delle meraviglie, dove con pochi click si può tentare la fortuna.

Ovviamente si tratta di un hackeraggio per l’ex leader dei 5 Stelle, che probabilmente, dopo aver maturato la scelta di abbandonare i social, cancellando i suoi profili, deve essersi dimenticato anche del sito del suo neonato e forse già scomparso movimento politico, che non gli ha permesso di restare in Parlamento.