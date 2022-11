Putin diventa pugliese, l’imitazione di Checco Zalone in tour

L’imitazione di Putin di Checco Zalone

Un Putin inedito che parla in un misto di dialetti pugliesi che assomiglia al russo. La storia di una signora che a febbraio voleva adottare una famiglia ucraina, ma era disperata perché erano finite. Il tema dell’integrazione, affrontato con il punto di vista di Mendel, padre della genetica. Il tema delle donne trattato con una vena di maschilismo. Checco Zalone è pronto per il nuovo spettacolo, Amore + Iva, scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino, che viaggerà per i palazzetti e i teatri d’Italia.

Un misto di satira pungente e vivida attualità. “È un ted questo spettacolo, in cui parlo di adozioni, diritti civili, tra momenti pungenti e temi scottanti. non ci si annoia. Mi aspetto le polemiche, le stroncature sane”, ha detto Zalone. Con tanta voglia di stuzzicare il pubblico: “Nello spettacolo propongo la storia di una famiglia arcobaleno che adotta un bambino in un orfanotrofio di Predappio. Come andrà a finire?”.