Appassionato di vela, "mister Europarlamento" e i dubbi sul battesimo: chi è Francesco Giorgi, il fidanzato di Eva Kaili

Chi è Francesco Giorgi, fidanzato di Eva Kaili

“Mister Europarlamento” ha 35 anni, è appassionato di surf, fa l’istruttore di vela al circolo di Caprera e sta facendo parlare di sé insieme alla fidanzata. Francesco Giorgi, da sconosciuto ai più, è diventato in fretta una delle figure centrali dello scandalo per la possibile corruzione da parte del Qatar insieme alla fidanzata Eva Kaili, vicepresidente del Parlamento europeo. Entrambi sono finiti in manette, con l’ex eurodeputato Pd e Articolo 1 Pier Antonio Panzeri.

Di Francesco Giorgi si può dire molto. Quello che balza subito all’occhio è il bell’aspetto che, insieme all’altrettanto fascinosa compagna, lo hanno reso popolare negli ambienti di Bruxelles. I capelli biondi e gli occhi chiari, spiega Libero, sono valsi all’assistente parlamentare il soprannome di “mister Europarlamento” al 15esimo piano della Torre G dove lavora. Le passioni sono testimoniate dal suo profilo Instagram: il mare e le barche a vela al centro delle fotografie.

La carriera di Giorgi a Bruxelles

Francesco Giorgi si è costruito una carriera anche nel Parlamento europeo, dove lavora dal 2009. Negli ambienti di Bruxelles entra come assistente di Panzeri, prima di passare tra i collaboratori di Andrea Cozzolino dopo l’uscita dall’Europarlamento di Panzeri.

Per l’eurodeputato si occupa (o forse sarebbe meglio dire occupava) dei rapporti dell’Unione europea con Marocco (l’altro Paese coinvolto nell’inchiesta), Tunisia e Algeria.

I dubbi sul battesimo della figlia

Giorgi però è stato protagonista delle cronache di gossip da quando ha iniziato una relazione con l’altro personaggio centrale dello scandalo corruzione, Eva Kaili. La coppia, visto il bell’aspetto, sfonda e diventa popolare soprattutto in Grecia, Paese natale di lei. I giornali di gossip li paparazzo dappertutto, racconta Libero.

Con Eva Kaili, 44 anni, Francesco Giorgi ha anche una figlia di due anni, Ariadne (Arianna, dal greco). Sulla bimba è nato un altro piccolo caso che ha fatto rumore in Grecia. I due avevano fissato una data per il battesimo, ma l’incapacità di scegliere tra battesimo cattolico o battesimo ortodosso avevano portato a un rinvio della cerimonia. Un caso che ha riempito la stampa in terra ellenica. Ora, però, dovranno riuscire a spiegare perché nella loro casa di Bruxelles gli inquirenti hanno trovato “sacchi di banconote”.