Piazza Affari si ferma Wall Street e petrolio sono deboli

Rallentano il passo le Borse europee dopo la debole apertura di Wall Street, con il Ftse Mib che praticamente azzera i guadagni e si muove un soffio al di sopra della parità (+0,08% a 28.895 punt) Il lusso continua però a sostenere Parigi (+1%), tengono anche Francoforte (+0,57%) e Londra (+0,5%). A pesare sull’indice milanese il calo di Amplifon (-3%) e le vendite generalizzate, rispetto alla prima parte di seduta, sul risparmio gestito e alcuni big bancari. Eni segna nuovi massimi da aprile 2019. Generali nuovi massimi da aprile 2022. Petrolio Brent e WTI del Texas -0,5%. Stamattina il greggio era sui massimi da novembre del 2022. Il WTI si avvia verso la quarta settimana positiva di seguito con un bilancio provvisorio intorno a +4%.

Wall Street si assesta

La borsa degli Stati Uniti si assesta all’indomani della miglior seduta del Dow Jones da inizio agosto. L’indice delle blue chip è in calo dello 0,1%. Nasdaq -0,3%.

La fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan per il mese di settembre è risultata in peggioramento a 67,70 punti, da 69,50 punti di agosto. Stime a 69,0 punti.

In agosto, la produzione industriale negli Stati Uniti è aumentata dello 0,4% rispetto al mese precedente, contro attese ferme a +0,2%, e un dato precedente di luglio rivisto da +1% a +0,7%. La produzione manifatturiera ha registrato un rialzo dello 0,1%, quella mineraria dell’1,4%.

L’Ufficio Statistiche del Lavoro ha pubblicato i dati sui prezzi delle importazioni. I rincari delle materie prime, unito all’incremento dei costi di spedizione causati dal basso livello del canale di Panama, hanno portato ad una crescita dello 0,5% mese su mese, il consensus era +0,3%. Al netto del petrolio, i prezzi sono piatti mese su mese, come da previsioni.