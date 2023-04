Chiusura Borsa di Milano in calo. Soffiano venti di recessione

L’indice Ftse Mib scende dello 0,59%

I segnali di frenata dell’economia Usa (dati su posti di lavoro settore privato e attività servizi) accompagnati dal rischio inflazione – con la significativa mossa della Banca centrale neozelandese che ha alzato i tassi oltre le previsioni – avvicinano lo spettro della stagflazione agitando le Borse europee che hanno chiuso nuovamente la seduta con indici contrastati.

Le vendite colpiscono soprattutto i titoli legati al ciclo economico (auto, costruzioni e industria) e gli investitori si spostano su utility, farmaceutica e tlc. Se Londra e Zurigo hanno terminato sopra la parità, nell’eurozona prevale il segno meno e Piazza Affari ha ceduto lo 0,59% tornando sotto quota 27mila nel Ftse Mib.

PIRELLI E I CINESI

Bene le società infrastrutturali e le utility (+2,7% Snam, +2,3% Terna, +2,1% Hera e A2a), pesanti molti titoli industriali a cominciare da Interpump, Iveco, Cnh e StMicroelectronics. Male anche Pirelli (-4,6%), ieri tra i migliori: la possibilità che il governo italiano usi i poteri di Golden power sul patto di sindacato Sinochem-Camfin per proteggere l’italianità di alcune tecnologie del gruppo dei pneumatici fa tornare i dubbi sulla permanenza dei soci cinesi nel capitale accompagnati dalle ipotesi di un riassetto azionario senza opa. Nell’automotive cali intorno al 2% per Stellantis e Saipem.

TITOLI DI STATO

Il rendimento del decennale degli Stati Uniti in calo a 3,28%. Il rendimento del biennale scende al 3,73%,. Per entrambi si tratta del livello più basso da settembre. Lo spread chiude a 184 punti con il rendimento del Btp a dieci anni a 4,03%. Piace il debito pubblico italiano. Il nuovo BTp Green lanciato dal ministero dell’Economia è stato emesso per un importo pari a 10 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,888 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 4,056%. La scadenza è 30 ottobre 2031, godimento 13 aprile 2023 e tasso annuo del 4,00%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell’operazione è fissato per il prossimo 13 aprile.

VALUTE

Il cambio euro dollaro ha toccato i massimi degli ultimi due mesi a 1,095.

ORO

Tratta intorno a 2.023 dollari l’oncia, +0,4%, dopo il balzo di quasi il +2% di ieri che lo ha portato a ridosso dei massimi storici. Dietro al rally dell’oro, +25% dai minimi di periodo di novembre, c’è il deprezzamento del dollaro.