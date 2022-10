Cinque scarpe in tre giorni e la Meloni ricorda Imelda Marcos

Come Imelda

Cinque paia di scarpe in tre giorni per altrettanti appuntamenti istituzionali: Giorgia Meloni ricorda quasi Imelda Marcos, la moglie dell’ex dittatore filippino che aveva una passione smodata per le calzature e si scoprì poi che ne aveva migliaia negli armadi di palazzo.

La doppia scarpa

Meloni ha sorpreso tutti domenica 23 settembre, la mattina del passaggio delle consegne con Mario Draghi, per avere sfoggiato due paia di scarpe diverse nella stessa occasione. Il primo paio, nere e lucide ma molto sportive all’ingresso, prima di calcare il tappeto rosso dove l’aspettava la banda per l’inno ufficiale. Con quelle è salite sui lunghi e faticosi scaloni del palazzo. Poi si è chiusa in una stanza con Draghi e qualcuno lì le ha portato il cambio. Alla cerimonia della campanellina infatti indossava una scarpa nera ma con il tacco anche se piuttosto ridotto.

Tacco oro

Sempre in tacchi Meloni ha invece affrontato gli altri appuntamenti istituzionali dei giorni scorsi: scarpa con tacco basso, ma blu alle consultazioni al Quirinale con Sergio Mattarella. Il pomeriggio però per ricevere l’incarico ufficiale se le è cambiate: sembre blu, ma con tacco alto e di colore oro. Per il giorno del giuramento invece scarpa nera con tacco 12 a spillo…