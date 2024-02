Colpo di coda dell'ambientalismo ideologico Ue: norme green più severe

Colpo di coda dell’ambientalismo ideologico di Bruxelles a pochi mesi dalle elezioni. Non è bastata la protesta dei trattori e la levata di scudi di sempre più governi Ue a far riflettere su un percorso verso la neutralità climatica a tappe forzate che mette a rischio importanti settori industriali ed agricoli e centinaia di migliaia di posti di lavoro in Europa. La Commissione, nonostante sia ormai prossima alla fine del suo mandato, ha deciso di pubblicare delle nuove raccomandazioni sul fronte delle politiche ambientali e, in particolare, in merito al percorso verso l’obiettivo per il 2050 della neutralità climatica. Il massimo organo esecutivo della Ue ha dato indicazione di un taglio del 90% per le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2040, rispetto ai livelli del 1990. Indicazioni non vincolanti, che dovranno essere discusse, ma che indicano come l’attuale maggioranza Ue non intenda prendere in alcuna considerazione la proposta di una transizione green più legata alla realtà.

Una road map irrealistica e pericolosa

Il nuovo obiettivo è addirittura ancor più pressante rispetto a quanto stabilito in passato: Bruxelles infatti aveva stabilito un percorso verso la neutralità climatica per il 2050 che prevedeva una una tappa intermedia nel 2030, quando le emissioni dovranno essere tagliate di almeno il 55%. A tal fine, la Commissione aveva varato il piano “Green Deal” e una serie di altre misure tra cui il sempre più contestato stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 20355. Inoltre era prevista la decarbonizzazione di altri settori economici come i trasporti aerei e marittimi e la produzione di energia, il ripristino delle aree naturali o la tassa sul carbonio alle frontiere. Il nuovo obiettivo si allinea invece con gli accordi di Parigi del 2015, che impegna le nazioni (molte però non l’hanno sottoscritto) a varare cambiamenti tecnologici in grado di contenere la temperatura media della Terra sotti gli 1,5 gradi centigradi. Ma questo comporta, sempre secondo l’accordo di Parigi, una riduzione delle emissioni del 90%. Un obbiettivo giudicato “irrealistico e pericoloso” poiché presuppone la drastica trasformazione dell’intero sistema economico dell’Unione europea.

La demagogia e il voto di giugno

Ciò che vuole imporre la Commissione europea si scontra però con il rifiuto di governi ed ampi strati della popolazione europea. La massiccia diffusione delle fonti rinnovabili, lo stop definitivo all’utilizzo del carbone e la graduale eliminazione del gas nella produzione di energia, nonché profondi cambiamenti nei trasporti, nell’agricoltura, negli edifici o nelle fabbriche nei tempi previsti dalle nuove indicazioni metterebbero in ginocchio milioni di imprese e famiglie. In questo senso le crescenti proteste dei contadini in diversi Paesi Ue per gli eccessivi oneri imposti proprio dalle politiche ambientali europee sono un primo segnale di ciò che può accadere nei prossimi mesi. Le raccomandazioni pubblicate dall’attuale organo esecutivo non sono come detto vincolanti, ma la strada è segnata, sempre che dalle elezioni di giugno non escano profondi cambiamenti nella composizione del Parlamento e della Commissione con il consegunete cambio di rotta.