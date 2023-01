Comprare e vendere oggi a Piazza Affari. Riflettori accesi su Saras e Leonardo

Le migliori azioni da comprare e vendere oggi a Piazza Affari

Le borse dell’Europa dovrebbero aprire in rialzo, future dell’indice EuroStoxx50+0,2%. La Borsa di Milano lunedì ha iniziato la settimana con un piccolo movimento positivo, +0,2% a 25.821 punti, i massimi di medio periodo sono a 26.150 punti. I titoli da comprare oggi 24 gennaio sono Leonardo e Saras. In mattinata escono gli indici PMI della zona euro.

COMPRARE E VENDERE OGGI

SARAS

Margini di raffinazione in crescita a 15,80 dollari al barile. Acquistare

CNH

Bernstein aggiorna il target price a 17 euro.



LEONARDO

BNP Paribas alza il target price a 11,6 euro. Ricordiamo che il top del 2022 è stato 10,9€.

SOTTO LA LENTE

ACEA

E’ salita al 100% del capitale di DECO, società attiva nel settore rifiuti in Abruzzo, con l’acquisto del restante 35% del capitale.

IVECO

Ha annunciato stamattina l’acquisizione della quota di controllo di Mira UGV, società che costruisce veicoli militari senza equipaggio.

ENI

Ha firmato con la società algerina Sonatrach accordi strategici per accelerare la riduzione delle emissioni e rafforzare la sicurezza energetica. Il ceo Claudio Descalzi dice a la Repubblica che l’Italia ha la possibilità di diventare un hub del gas nel Mar Mediterraneo. Per riuscire a superare i colli di bottiglia servono investimenti nelle infrastrutture di trasporto.

A NALISI TECNICA

CREDITO EMILIANO

A 7,64€ (+5,09%) Ormai raggiunta l’area dei massimi di inizio 2022 (7,7 €), non distanti da quelli del 2015 (8,38 €), valori che non si vedevano dal 2008. E’ il momento di vendere.

GEOX

Chiusura a 0,88€ (+2,8%) Titolo in congestione nella banda 0,65/0,7 – 0,9/0,95 € da un anno. Il movimento sembra configurare un segnale rialzista di medio periodo. Comprare.

INTESA

Chiusura a 2,24€ +2,71%) Buona reazione anche se per ora è limitata alla metà della candela della scorsa settimana, zona di resistenza di breve. Da qui in giù consigliato comprare. L’analisi fondamentale di UBS conferma la raccomandazione BUY, con TP che passa da 2,6 a 2,7 €. Gli investitori dovrebbero essere “rassicurati da una gestione solida sul capitale”. Secondo gli esperti il titolo scambia su valutazioni interessanti sia in termini assoluti, sia in termini relativi, in vista dei conti del quarto trimestre 2022. CITI conferma Buy e il TP a 2,7 € aspettando che la banca continui nella generosa politica di remunerazione del capitale. Gli analisti restano positivi sulla distribuzione di capitale e sull’esecuzione del buyback durante il 2023.. Kepler Cheuvreux ha alzato il TP da 2,5 a 2,75 euro, confermando la raccomandazione BUY. JPMORGAN conferma la raccomandazione Overweight e il TP a 2,6 €. Non abbiamo dubbi che la traiettoria del capitale per Intesa Sanpaolo sia ampiamente invariata al 2025, commentano gli analisti, che si aspettano che la restante parte (da 1,7 mld €) del buyback inizi subito dopo i risultati del quarto trimestre, in agenda il prossimo 3 febbraio.

MAIRE TECNIMONT

Chiusura a 3,51% (+1,62%) La rottura delle resistenze a 3,4 eu ha completato un modello rialzista dai target ambiziosi: comprare, specie sulle flessioni.

ORSERO

15,7€ (+2,75%) – Questo livello rappresenta lo spartiacque da superare per ripuntare i top segnati lo scorso settembre a 17,34 € . Segnale forte d’acquisto.

RELATECH

2,23€ (-1,1%) Consolida ormai da diversi trimestri nel range 1,8/1,9-2,4/2,6€.: A questi prezzi si può comprare

SAIPEM

1,39€ (0,73%) . Allunga su nuovi top di periodo, facendo crescere la performance da inizio anno a +22%. Prezzi interessanti per acquistare

TELECOM

0,26€ (+0,2%) Consolida sui massimi di periodo. La rottura di zona 0,25€ rafforza il quadro grafico d’acquisto

TINEXTA

25,72€ (+2,72%) Rimangono i segnali favorevoli ad una reazione di medio periodo e non solo di breve

WIIT

25,8€. (+0,54%%) Aver superato 19€ ha rafforzato il rally, che dovrebbe tramutarsi in un movimento di più ampia portata. L’analisi fondamentale di Websim conferma la raccomandazione Interessante, target price a 27 dai 24 euro precedenti

TENDENZA

FTSE MIB (25.821).

Incide lo stacco cedola di Enel e Snam. Il rally di inizio anno sta sentendo le resistenze intorno a 26mila punti. ‘E’ l’ultimo ostacolo che separa l’indice dal rivedere i top in zona 28mila punti.

PREVISIONI

Manterremo la rotta per garantire il ritorno tempestivo dell’inflazione al nostro obiettivo. Dobbiamo abbassarla per evitare che un’inflazione sopra il 2% diventi radicata nell’economia. Così ieri sera la presidente della Bce Christine Lagarde, si è rivolta alla comunità finanziaria tedesca e internazionale ad un evento annuale della Deutsche Börse a Eschborn. L’inflazione dell’energia di recente calata, ma ‘l’inflazione di fondo continua a salire. Lagarde ha ribadito che i tassi di interesse devono ancora aumentare in misura significativa a un ritmo costante per raggiungere livelli sufficientemente restrittivi, e ha aggiunto che devono rimanere su questi livelli fino a quando necessario.

“Servono altri due rialzi da mezzo punto” ha detto il governatore slovacco e membro del Consiglio direttivo Peter Kazimir “I due cali consecutivi dell’inflazione sono una notizia positiva, ma non c’è motivo per rallentare il ritmo dei rialzi”, ha detto Kazimir, smentendo in parte le ultime indiscrezioni di Bloomberg secondo cui la Bce starebbe valutando di rallentare i rialzi a 25 punti base dopo una nuova stretta da mezzo punto data per acquisita a febbraio.

ANALISI FONDAMENTALE

1)PROMOSSI

B POPOLRE SONDRIO

Equita Sim ha alzato a 4,8 euro il TP. Gli analisti si aspettano che la banca riporti “un buon trimestre, con un risultato netto in significativa crescita principalmente grazie a una forte contribuzione del margine di interesse”. I conti del quarto trimestre, ricorda Equita, verranno pubblicati il 7 febbraio. Le stime 2022-2024 salgono in media del 5%.

BRUNELLO CUCINELLI

Deutsche Bank ha alzato da 48 a 70 € il TP. Il gruppo, ha chiuso in modo forte il 2022 e oltre la previsione recentemente migliorata.

CREDEM

Equita Sim ha alzato a 9,3 € il TP confermando BUY. “Ci aspettiamo un trimestre molto solido, spiegano gli analisti, che ricordano come la banca renderà noti i conti del quarto trimestre 2022 il prossimo 6 febbraio”

GVS

Berenberg ha avviato la copertura con rating BUY e TP di 7,5 €. Gli esperti segnalano che, mentre al tempo della quotazione, GVS si era presentata come una società healthcare e life sciences, la pandemia ha portato il mercato a focalizzarsi sul business Health & Safety e sull’eccezionale domanda di mascherine FFP3. Dopo quasi 3 anni dalla IPO, guardando allo sviluppo di tutte le attività del gruppo e all’attuale valutazione, sembra che troppo focus sia stato messo sulle attività non core legate al Covid e può essere il tempo di rivedere la storia.

ENI

Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione BUY e il TP a 16,6 €. Gli analisti citano le indiscrezioni di stampa secondo cui l’A.D Claudio Descalzi dovrebbe essere confermato per i prossimi tre anni. “

FERRARI

Exane Bnp Paribas ha alzato a 263 € il TP, confermando la raccomandazione Interessante Gli analisti ritengono che in occasione dei conti del quarto trimestre 2022 “il focus sarà sui nuovi target 2023”.

GENERALI

Kbw, in una nota sulle compagnie assicurative, segnala che la compagnia . resta una delle top pick degli esperti e Zurich una delle meno preferite con l’avvicinarsi della tornata di trimestrali. Giudizio e TP di 21 € confermati su Generali.

PIAGGIO

Kepler Cheuvreux ha alzato da 3,2 a 4 € il TP confermando la raccomandazione BUY. I dati sulle immatricolazioni di due ruote in Europa pubblicati indicano una chiusura d’anno più forte di quanto inizialmente pensato, spiegano gli analisti. Intermonte ha alzato da 3,2 a 3,8 euro il TP, confermando il giudizio Interessante.

TERNA

BofA sceglie Terna tra le sue top pick nel settore europeo per il 2023. Gli analisti, che hanno una raccomandazione BUY e un TP a 8 €, si aspettano che il gruppo svolga un ruolo significativo come facilitatore della transizione energetica. Terna, spiega poi BofA, gode di ritorni molto prevedibili e regolati sui suoi progetti.

2) BOCCIATI

JUVENTUS

Kepler Cheuvreux ha ridotto il giudizio (Vendere) con TP che scende da 0,28 a 0,24 € dopo la pesante penalizzazione da 15 punti assegnata alla squadra bianconera.

NEXI

Deutsche Bank ha ridotto da 12,5 a 11,5 € il TP. Gli analisti ritengono che, con una recessione in vista, tutte le società di pagamenti, nonostante la loro natura difensiva, affronteranno un rallentamento.

TECHNOPROBE

Mediobanca Securities ha limato il TP a 8,5 € da 9 €, in seguito ad una revisione al ribasso delle stime 2023-2024 per considerare un mercato di riferimento più cauto e un aggiornamento dei cambi.

UNIEURO

Mediobanca Securities ha rivisto il TP da 13,4 € da 13 €. Gli esperti, in ogni caso continuano ad apprezzare la strategia ”omni-canale” – che permette al gruppo di fare meglio del mercato di riferimento – e la solida potenza di fuoco.

3) NEUTRALI

CEMENTIR

Equita Sim conferma rating Hold con TP pari a 7,4 €, dopo che l’azienda ha annunciato che Roberto Marazza assumerà l’incarico di CFO di gruppo a partire dal 15 marzo. “Ricordiamo che a fine settembre 2022 si era dimesso il precedente CFO Giovanni Luise per ragioni personali”, commentano gli esperti.

PILLOLE DALL’ESTERO

AIRBUS

Secondo il Financial Times, Airbus valuta lo spin-off per il programma del drone Zephyr, con l’intenzione di creare un’attività autonoma di telecomunicazioni e osservazione della terra che dovrebbe avviare le operazioni commerciali entro il 2024. Lo Zephyr è un drone con un’apertura alare di 25 metri e un peso di soli 75 chilogrammi alimentato da pannelli solari. Vola a un’altitudine di oltre 21.000 metri, sopra le nuvole e le rotte degli aerei commerciali ma sotto ai satelliti convenzionali, e fornisce servizi di sorveglianza e comunicazione. Lo Zephyr ha costi inferiori e un’elevata flessibilità rispetto ai satelliti convenzionali.

REMY COINTREAU

Citigroup ha alzato il rating sul titolo del produttore di cognac a BUY da Neutral.

VOLKSWAGEN

La divisione energia e ricarica di Volkswagen tiene aperte tutte le opzioni a lungo termine, compresa una possibile quotazione in borsa. Lo ha detto il capo della divisione Elke Temme in un’intervista a Reuters. La divisione, come tutti i marchi non quotati della casa automobilistica e come il business delle batterie PowerCo, sta portando avanti le diverse fasi di preparazione alla quotazione, come esercitazione voluta dal Ceo Oliver Blume dopo che la quotazione di Porsche lo scorso anno. I risultati di questa preparazione, che Volkswagen ha definito “storie azionarie virtuali”, saranno presentati in occasione di un capital markets day che si terrà nel corso dell’anno.

OBBLIGAZIONI

Mercato debole, sulla scia degli interventi dei falchi delle banche centrali e probabilmente del rimbalzo del petrolio. Il T Bond a dieci anni tratta a 3,51%. Bund 2,17%. Btp 4,01%. A questi livelli si può comprare. Il super indice anticipatore della dinamica dell’economia Usa si è attestato in dicembre a -1%, lo stesso di novembre, il consensus era -0,7%. Il peggioramento viene letto in positivo perché avvicina il momento dello stop al rialzo dei tassi. Giovedì ci sarà un interessante banco di prova in Italia. Il Tesoro offrirà in asta Btp per un importo massimo di 6 miliardi.

ENERGIA

PETROLIO

Poco mosso a 81,5 dollari il barile. I prezzi si muovono sui massimi da inizio dicembre sulle aspettative di una robusta ripresa della domanda di carburante dalla Cina, principale importatore mondiale, anche se le preoccupazioni per un rallentamento dell’economia statunitense frenano lo slancio. Per chi volesse intervenire è preferibile attendere la violazione di 87/84 usd prima di comprare

GAS

Ha chiuso in calo dell’1,3% a 66 euro, da inizio anno -12%. Ormai sembra scongiurato il rischio di blackout anche grazie al calo dei consumi (-20% circa nella UE) dovuto alle temperature miti e al razionamento. Il numero uno di Eni, Descalzi, ha dichiarato che grazie al contributo dell’Algeria, la domanda di gas russo sarà azzerata entro il 2024.

VALUTE

Euro al quinto giorno di apprezzamento a 1,088 sul dollaro. Massimi da aprile.

O RO

A 1.935 dollari, in rialzo dello 0,2% in prossimità dei massimi da aprile. Dal primo gennaio +6,30%. Si rafforza la convinzione che il picco dell’inflazione sia ormai alle spalle e che presto o tardi si comincerà a parlare di taglio dei tassi, uno scenario sempre più favorevole ai metalli preziosi. La rottura convinta di area 1.800 usd ha aperto la strada al ritorno verso i top assoluti oltre i 2mila usd. I ribassi sono occasione per comprare.

Frase del Giorno

Che cos’è un cinico? Un uomo che sa il prezzo di tutte le cose ed il valore di nessuna.