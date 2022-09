Corrado Formigli l’ha tirata ad Enrico Letta: auguri con bus elettrico

Corrado Formigli l’ha proprio tirata ad Enrico Letta facendogli ironicamente gli auguri per la campagna elettorale durante la quale girerà l’Italia con un bus elettrico.

Il mostro Meloni

Letta era ospite della prima puntata di Piazza Pulita che Formigli ha trasformato come molte altre trasmissioni di La7- in testa Otto e Mezzo di Lilli Gruber, in una sorta di happening catodico contro il mostruoso rischio Giorgia Meloni. La puntata era ricca di vecchi filmati liberati dalla copiosa polvere depositata sulle pellicole, e al posto del rischio fascismo questa volta nel mirino era il rapporto fra la Meloni e Viktor Orban.

Letta dunque pensava di essere a suo perfetto agio, e ha abbassato le difese. A un certo punto è partito con il suo pistolotto sull’Italia del futuro che solo lui rappresenterebbe e la sostenibilità annunciando che dal giorno dopo sarebbe partito il suo tour dell’Italia con bus elettrico.

Il segretario del Pd si attendeva grandi applausi, ma Formigli l’ha gelato: “buona fortuna allora. Con auto elettrica noi ci abbiamo messo 52 ore fra Roma e Reggio Calabria: non si trova una stazione di ricarica e quando c’è magari non ha l’attacco giusto per la tua auto…”. Auguri dunque a Letta, che ritroveremo a secco in qualche strada di Italia il prossimo 26 settembre…

Oscar Fenbich