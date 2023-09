Cina, Country Garden patteggia sull'ottavo bond

Country Garden, la società di costruzioni cinese in crisi di liquidità, avrebbe raggiunto un accordo con i creditori per allungare la scadenza del rimborso di un’altra obbligazione onshore, in scadenza la scorsa notte. Questa sarebbe l’ultima di una serie di otto obbligazioni del valore complessivo di 10,8 miliardi di yuan per le quali la società avrebbe chiesto una estensione dei termini.

L’obbligazione, secondo quanto riportano fonti finanziarie, avrebbe un valore di 492 milioni di yuan (circa 67 milioni di dollari) e starebbe stata emessa da una controllata. La scadenza del bond sarebbe stata prorogata di 3 anni, dietro garanzia di Guangdong Giant Leap Construction Co, che fornirebbe non meno di 200 milioni di yuan come garanzia.

Si tratta di un passo in avanti per il gruppo sull’orlo del collasso, ma di certo la situazioone sul mercato immobiliare cinese resta tesa. Gli investitori restano alla finestra per capire come evolverà il mattone nel Paese della Grande Muraglia. E soprattutto l’impatto delle difficoltà delle aziende cinesi sui portafogli internazionali.

(Teleborsa)