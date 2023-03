"BlackRock prepara l'offerta per Credit Suisse", ma gli americani smentiscono

Credit Suisse, anche BlackRock in corsa?

Anche BlackRock interessata a Credit Suisse? In attesa di capire se le pressioni delle autorità svizzere convinceranno Ubs a farsi carico dell’istituto in crisi, da oltreoceano potrebbero presentarsi delle alternative. Su BlackRock si è scatenato un giallo questa mattina.

Il Financial Times aveva infatti riferito che BlackRock stava lavorando a un’offerta concorrente a quella di Ubs per rilevare le attività di Credit Suisse. Il quotidiano londinese spiega che BlackRock non ha ancora definito un’offerta e sta valutando diverse opzioni. Ma a stretto giro di posta un portavoce del fondo statunitense ha smentito a Bloomberg la volontà di BlackRock di partecipare all’acquisto di tutta o di parte di Credit Suisse. Il fondo, ha spiegato il portavoce, “non sta partecipando ad alcun piano per l’acquisizione di tutto o parte di Credit Suisse e non ha alcun interesse a farlo”.

Il ruolo di Larry Fink

Il Ft nel suo articolo sottolineava come tra BlackRock e la banca svizzera esistesse un link. All’operazione infatti, sosteneva il quotidiano londinese, starebbe lavorando proprio Larry Fink, cofondatore e amministratore delegato di BlackRock, che in precedenza lavorava alla First Boston, l’attività di investment banking del Credit Suisse.

Non va dimenticato anche che il fondo statunitense è da tempo uno dei maggiori clienti dell’investment banking dell’istituto svizzero e un eventuale accordo per la sua filiale americana, ad esempio, consentirebbe di portare la capacità di trading all’interno dell’azienda. Ma, come detto, è arrivata poi la smentita di BlackRock.