Credit Suisse, weekend cruciale per un possibile salvataggio di Ubs

Credit Suisse, Ubs valuta il salvataggio

La seduta di ieri di Credit Suisse, ancora estremamente negativa, ha accelerato la ricerca di una soluzione di sistema per mettere al sicuro l’istituto svizzero. L’indiziata numero uno rimane Ubs e, secondo quanto riporta il Financial Times, nel weekend i cda delle due banche svizzere si incontreranno separatamente per provare a chiudere un accordo prima della riapertura delle Borse di lunedì mattina.

A premere per questa soluzione sono la Banca nazionale svizzera e la Finma, spiega il Ft, per rafforzare la fiducia nel sistema bancario nazionale. Non è stata sufficiente infatti per frenare la fuga degli investitori dal colosso svizzero malato la concessione di una linea di credito da 50 miliardi di franchi svizzeri. Per questo, spiega il quotidiano londinese, per le autorità svizzere il matrimonio tra Ubs e Credit Suisse è “il piano A”.

Accordo ancora da definire

L’accordo tra Ubs e Credit Suisse, però, è tutt’altro che fatto. “Non è garantito che si giunga a un accordo”, sottolinea il Ft, ricordando che l’eventuale deal andrebbe poi sottoposto agli azionisti di Ubs.

Inoltre non è ancora stato definito se Ubs rileverebbe interamente Credit Suisse oppure se, alla fine, si dovrà procedere a uno spezzatino, con l’acquisto solo di una parte delle attività da parte di Ubs e le restanti che andrebbero poi divise tra altri attori, forse anche internazionali. Non è detto che alla fine l’operazione di salvataggio non si tramuti in una soluzione di sistema. La partita su Credit Suisse, insomma, è tutt’altro che chiusa.