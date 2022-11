Al Csm si deve stringere la cinghia, al bando l’uso della carta

Il Csm taglia la carta

Anche al Csm si deve stringere la cinghia. Nessun faldone o fascicoli contenenti l’ordine del giorno sarà più sul tavolo del consiglieri dell’organo massimo della magistratura. Con la crisi energetica Palazzo dei marescialli ha messo, infatti, al bando l’uso della carta in nome della lotta agli sprechi.

I cinque consiglieri dovranno leggere le proposte su cui sono chiamati a pronunciarsi direttamente su personal computer. Un primo passo per una rivoluzione, che si preannuncia ancora più radicale per il Csm. Il vicepresidente David Ermini ha parlato di un “passo verso la modernità, per evitare lo spreco di carta e il consumo di energia”. Si parte dalla carta.