E ora la dinastia (una quasi moglie e 5 figli) attende la successione

Il valore dell’eredità di Berlusconi è stimato 6,5 miliardi

Una quasi-moglie (Marta Fascina) cinque figli e 16 nipoti. La dinastia Berlusconi – Silvio è anche bisnonno della piccola Olivia – conta grandi numeri come l’eredità che il Cav ha saputo costruire in sessant’anni come abile uomo d’affari con interessi nel mondo delle costruzioni, dei media e del calcio. La più grande delle nipoti è Lucrezia, 31 anni, (madre di Olivia) figlia di Pier Silvio e sorella di Lorenzo Mattia e Sofia Valentina avuti dalla conduttrice Silvia Toffanin.

Poi ci sono i figli di Marina (Gabriele e Silvio), ben cinque i figli di Barbara: Edoardo, Alessandro, Francesco, Leone ed Ettore Quinto. Tre invece gli eredi da Eleonora (Riccardo, Flora e Artemisia), mentre gli ultimi nipoti sono figli di Luigi (Emanuele Silvio e Tommaso Fabio nato nell’ottobre del 2022).

Sono Marina e Pier Silvio, entrambi nati dalla prima moglie Carla Dall’Oglio, a occuparsi maggiormente degli affari di famiglia. Un presunto squilibrio che aveva fatto storcere il naso alla seconda moglie, Veronica Lario. Secondo la classifica di Forbes sui miliardari 2023, Silvio Berlusconi è considerato il terzo uomo più ricco d’Italia con un patrimonio che ammonta a 6,5 miliardi di euro.

Il cuore dell’impero è Mfe

Il cuore industriale del gruppo è rappresentato da Mfe. Si tratta della holding con sede in Olanda nella quale sono confluite le attività di Mediaset in Italia e di quelle spagnole e il 29,7% della tedesca Prosiebensat 1.

Mfe è controllata, da Fininvest per il 48,2%, con la francese Vivendi come secondo azionista al 23,35%. Fininvest è a sua volta controllata interamente dalla famiglia Berlusconi, ma con un assetto proprietario complesso: se la spartiscono sette holding, di cui quattro direttamente riconducibili a Silvio Berlusconi.

L’ex premier controlla il 61% della holding Fininvest

Al momento il Cavaliere controlla il 61% della holding Fininvest che opera nel settore televisivo con Mediaset e nell’editoria con Mondadori. Il resto delle quote è diviso tra i figli: Marina ha l’8% delle quote, è presidente della holding e a capo di Mondadori mentre Pier Silvio detiene l’8% ed è l’uomo che guida Mediaset.

I tre figli Barbara, Eleonora e Luigi possiedono insieme il 21% della società. Luigi e Barbara non hanno incarichi operativi, ma hanno il ruolo di azionisti di Fininvest e siedono nel consiglio di amministrazione. In passato Barbara è stata nel board del Milan, esperienza conclusasi nel 2017 con a vendita del club rossonero.

Berlusconi è ora proprietario della squadra del Monza. È il 28 settembre 2018 quando il gruppo Fininvest finalizza l’acquisto del 100% del club biancorosso. Un progetto con il fratello Paolo Berlusconi nelle vesti di presidente e del fedelissimo Adriano Galliani quale amministratore delegato che prosegue e corre ancora sui campi della Serie A.

Nell’ultima dichiarazione dei redditi resa nota, l’ex premier dichiara al fisco un imponibile di oltre 50 milioni di euro: la cifra, comunicata nel 2021, riguarda i redditi dell’anno precedente. Insieme al totale imponibile, il patrimonio di Silvio Berlusconi è composto anche da beni di proprietà, come ville, abitazioni, auto e imbarcazioni. Tra le residenze più celebri Villa San Martino ad Arcore, la dimora romana di Palazzo Grazioli, le ville estive in Sardegna e a Lampedusa, oltre che le proprietà all’estero.